Όλα όσα έγιναν στο 6ο επεισόδιο του GNTM 2025

Την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου το ξύπνημα στο Σπίτι του GNTM 2025 ήταν ανατρεπτικό και η ανακοίνωση της Δοκιμασίας Αποχώρησης προκάλεσε αναστάτωση!

Τα μοντέλα κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε μια φωτογράφιση εμπνευσμένη από την ταινία “Flashdance”, με τον χορογράφο Χάρη Κούσιο να τους δείχνει πως θα κινηθούν αισθησιακά κάτω από τη βροχή με ανάλογη έκφραση και συναίσθημα, ώστε να δώσουν το σωστό «κλικ» στον φακό του μοναδικού Κοσμά Κουμιανού!

Η Δοκιμασία Επιβράβευσης αποτέλεσε μια νέα πρόκληση για τα μοντέλα με τη make-up artist, content creator και beauty sensation Ελίνα Καλιτζάκη να τους καλύπτει όλο το πρόσωπο με χρωματιστά υγρά, δημιουργώντας εντυπωσιακές λήψεις με πρωταγωνιστές το χρώμα, το φως και τις εκφράσεις των μοντέλων. Τον ρόλο του φωτογράφου, σε αυτή τη σουρεαλιστική προσέγγιση, ανέλαβε ο Σταμάτης Σπίνος. Με μια πόζα, που κέρδισε την προσοχή όλων, ο Ανέστης Τεντέσκι ήταν ο νικητής της δοκιμασίας και του επάθλου των 300 ευρώ!

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παιδιών αυξάνεται δραματικά, καθώς όλοι επιχειρούν να κερδίσουν θετικά σχόλια, ενώ αρχίζουν να ανακαλύπτουν την απαιτητική καθημερινότητα του GNTM 2025. Η πίεση το άγχος και η αγωνία για την πρωτιά δημιουργούν τις πρώτες εντάσεις. Οι σχέσεις και οι συμμαχίες αρχίζουν να διαμορφώνουν τις ισορροπίες της ομάδας. Οι παρέες ξεχωρίζουν και τα δωμάτια αποκτούν ταυτότητα.

Στο πλατό, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου κάλεσε κοντά της την Άννα Μιχαηλίδου και τον Νίκο Τριανταφύλλου, καθώς δεν κατάφεραν να αποδώσουν το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Ο Νίκος ήταν ο διαγωνιζόμενος που τελικά αποχώρησε από το GNTM 2025, αφού είχε την πιο αδύναμη λήψη, ενώ η Άννα έχει μία ακόμα ευκαιρία. Ο Νίκος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του στην αγκαλιά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία μαζί με τους κριτές τον ενθάρρυναν να συνεχίσει δυναμικά την πορεία του.

Ο Νίκος δεν έκρυψε τα έντονα συναισθήματά του για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς του: «Απογοήτευση, αδικία. Μια άτυχη στιγμή είχα ο καημένος, πήρα πόδι. Γενικά κανείς δεν με είχε πολύ ψηλά. Ήταν όλοι σίγουροι για τον εαυτό τους, ξέρουν καλά τι κάνουμε, πατάνε στα πόδια τους και θέλουν να φάνε τον άλλο. Αυτή η ανθρωποφαγία εμένα γενικά δεν με καλύπτει, δεν με εκφράζει, δεν είμαι εγώ έτσι. Ελπίζω να φανεί η αλήθεια προς τα έξω. Και τα πηγαδάκια φαίνονται και οι διπροσωπίες φαίνονται, τουλάχιστον εγώ ήμουν πίσω και μπρος ίδιος και το ξέρουν όλοι. Πιστεύω ότι ήμουν από τα top πρόσωπα εκεί μέσα. Και από πρόσωπο ήμουν καλός και από σώμα, δηλαδή είχα τον συνδυασμό και το πακέτο».

Παρά την πτώση της, η Ειρήνη Βασιλειάδου είχε την καλύτερη φωτογραφία!

Η Ειρήνη Βασιλειάδου είχε την καλύτερη φωτογραφία της δοκιμασίας, κερδίζοντας εκτός από το έπαθλο των 600 ευρώ και τη διαμονή του στη σουίτα της βίλας. Η πτώση της σε μια ριψοκίνδυνη πόζα δεν την πτόησε και συνέχισε την προσπάθειά της, εντυπωσιάζοντας τους κριτές με την απόδοσή της!

Η μάχη για την κυριαρχία στο GNTM 2025 μόλις άρχισε!

