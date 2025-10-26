IQ 160: Η Μουρίκη κι ο Μηνάς σε μυστική αποστολή - Δείτε τι έγινε

Ο νέος της συνεργάτης φαίνεται να τα έχει καταλάβει όλα!

IQ 160: Η Μουρίκη κι ο Μηνάς σε μυστική αποστολή - Δείτε τι έγινε
STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από τη σειρά IQ 160
Η Μουρίκη κι ο νέος της συνεργάτης, ο Μηνάς φαίνεται ότι ταιριάζουν. Όπως βλέπουμε στο δεύτερο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του IQ 160, αντιμετωπίζουν τις υποθέσεις με τον ίδιο τρόπο!

IQ 160: Η Μουρίκη κι ο Μηνάς σε μυστική αποστολή - Δείτε τι έγινε

Μουρίκη και Μηνάς... εισβάλουν με τον δικό τους τρόπο στα ιατρικά εργαστήρια προσπαθώντας να λύσουν ένα ακόμα μυστήριο. Εκτός από την υπόθεση πάνω στην οποία δουλεύουν, φαίνεται ότι ο νέος συνεργάτης της Μουρίκη τα έχει καταλάβει όλα!

«Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα ή θα φαίνομαι τελείως αδιάκριτος. Τι παίζει με τον Καλατζή, μεγάλη ζημιά;», ρωτάει ο Μηνάς την Πηνελόπη. «Το πρωί σφαχτήκατε με το βαμβάκι, κάτι χοντρό πρέπει να έγινε...», σχολίασε στη συνέχεια. «Όλα τα βλέπει χοντρά ο Καλατζής. Είναι παρεξηγιάρης», απάντησε εκείνη. 

«Το κάνατε και μετά το πράγμα στράβωσε. Μην ανησυχείς. Τα πράγματα αυτά συμβαίνουν όλη την ώρα», αποκρίθηκε ο Μηνάς σαν να ξέρει τι έχει συμβεί.

IQ 160: Η Μουρίκη κι ο Μηνάς σε μυστική αποστολή - Δείτε τι έγινε

Στη συνέχεια μπήκε στο γραφείο με... νόμιμο τρόπο ο Καλατζής, πιάνοντάς τους στα πράσα! «Τι γίνεται εδώ; Περνάμε ωραία;», ρωτάει τους συνεργάτες του.

