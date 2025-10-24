GNTM: Ατύχημα στην αποψινή φωτογράφιση - Έπεσε από την καρέκλα!

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο

Ένα ακόμα επεισόδιο GNTM έρχεται απόψε το βράδυ στο Star για να μας καθηλώσει. Τα μοντέλα - όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα που προβλήθηκε στο Βreakfast@Star- θα φωτογραφηθούν σε ένα concept γεμάτο κίνηση, αισθησιασμό, ρομαντισμό και πολύ... νερό!

Ο χορογράφος Χάρης Κούσιος είναι καλεσμένος και θα δείξει στα επίδοξα μοντέλα τις smooth κινήσεις του. «Τι όνειρο που είναι ο Χάρης! Άλλο! Άλλο! Δεν υπάρχει! Και λέω, εντάξει, το σημερινό σεμινάριο είναι μαγικό. Ο Χάρης, παιδιά, είναι εξαιρετικός χορογράφος, είναι καλλιτέχνης. Είναι εδώ αποκλειστικά για εσάς. Κάθε κίνηση μετράει» λένε οι κριτές.

Ωστόσο, η βραδιά επεφύλασσε ένα ατύχημα. Ένα από τα μοντέλα, θα χτυπήσει την ώρα του σετ. Το νεαρό κορίτσι, φαίνεται στο βίντεο να γλιστράει από την καρέκλα και να πέφτει στο έδαφος με την πλάτη της.

«Πρόσεχε, πρόσεχε» φωνάζουν αμέσως οι κριτές και σπεύδουν να βρεθούν κοντά της.

GNTM
BREAKFAST@STAR
