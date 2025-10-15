Το σόι σου: Επιστρέφει πολυσυζητημένος ηθοποιός που είχε... αποχωρήσει!

Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, Το σόι σου επιστρέφει στη μικρή οθόνη με έναν ολοκαίνουριο, έκτο κύκλο κι οι αποκαλύψεις δε σταματάνε!

Μία από τις πρώτες εκπλήξεις που επιφύλασσε η παραγωγή είναι η επιστροφή ενός παλιού κι αγαπημένου χαρακτήρα, που είχε λείψει από τους φανατικούς τηλεθεατές. Ο λόγος για τον Ευθύμη Ζησάκη που επιστρέφει στον ρόλο του, μετά από αρκετό καιρό απουσίας.

Ο ηθοποιός είχε αποχωρήσει από την κωμική σειρά στη διάρκεια της τέταρτης σεζόν, με μια σειρά φημών να την ακολουθεί. Η τελευταία του εμφάνιση να καταγράφεται στο επεισόδιο 222.

Πλέον, με τον ρόλο του «Άρη» που είχε πάει στους Γιατρούς χωρίς σύνορα στην Αφρική, επανέρχεται δυναμικά στο σπιτικό των Χαμπέων και των Τριαντάφυλλων, δίνοντας νέα τροπή στην πλοκή, που υπόσχεται χιούμορ και... οικογενειακές εντάσεις όπως παλιά.

Την ευχάριστη είδηση γνωστοποίησε ο ίδιος μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανεβάζοντας ένα στιγμιότυπο και γράφοντας στη λεζάντα: «Μπαμπάκο σου έρχομαι!», όπους «μπαμπάκος» είναι ο τηλεοπτικός του πατέρας, Παύλος Ορκόπουλος.

Η ανάρτηση του Ευθύμη Ζησάκη