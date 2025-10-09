Έφυγε ο Σερίφης, πηγαίνει η Άρια Καλύβα; - Αιφνιδιάστηκε η Παπακωστοπούλου

Όσα είπε η δημοσιογράφος για τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο στο Breakfast@star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.25 , 12:23 Η Ζενεβιέβ και η ομάδα του First Dates μάς προετοιμάζουν για απόψε!
09.10.25 , 12:23 Κατάθλιψη: Γιατί οι γυναίκες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τους άνδρες
09.10.25 , 12:14 Ράδιο Αρβύλα: Επιστρέφουν με τρεις εκπομπές στην ίδια τηλεοπτική στέγη
09.10.25 , 12:05 Φιλιππίδης: Μόνος στην οδό Πανεπιστημίου - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός
09.10.25 , 11:59 Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη
09.10.25 , 11:47 Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
09.10.25 , 11:46 Πόπη Μαλλιωτάκη: Όσα είπε για το ριάλιτι με τον γιο της, Βασίλη Λαζαρίδη
09.10.25 , 11:43 Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
09.10.25 , 11:42 Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό
09.10.25 , 11:33 Η σεζόν της Φόρμουλα 1 του 2026 θα περιλαμβάνει 24 αγώνες
09.10.25 , 11:24 CUPRA: Προσφορές που... ηλεκτρίζουν
09.10.25 , 11:23 Τσιμιτσέλης για Στεφανίδου: «Ό,τι σταματάει πριν την ώρα του είναι κακό»
09.10.25 , 11:11 Τετέι: Τι έλεγε για τον Παναθηναϊκό
09.10.25 , 11:05 Σούπερ μάρκετ: Θα αναγράφεται και η τιμή παραγωγής σε βασικά προϊόντα
09.10.25 , 10:44 Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα
Συνελήφθη τραγουδίστρια για ναρκωτικά - Είχε συμμετέχει στη Eurovision 2009
«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Σοκάρει η κακοποίηση εγκύου με πιρούνι
Φιλιππίδης: Μόνος στην οδό Πανεπιστημίου - Φανερά αδυνατισμένος ο ηθοποιός
Λονδίνο: Η άγρια δολοφονία του 26χρονου Αντώνη Αντωνιάδη για ένα ρολόι
Βασίλης Μπισμπίκης: Το τηλεφώνημα στη Δέσποινα Βανδή μετά την καταδίκη
Φρικτός θάνατος: Πήγε να τραβήξει χειρόφρενο και παγιδεύτηκε στο παράθυρο
Μεσσηνία: Το θύμα είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μέρες πριν το φονικό
Μαρία Κίτσου: Η ηλικία, η καταγωγή και το πρόβλημα υγείας
Γνωρίστε τους μικρούς πρωταγωνιστές που παίζουν φέτος στις ελληνικές σειρές
Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό στη μπανιέρα μετά τα γενέθλια της 4χρονης κόρης τους
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες εκπομπές της σεζόν, ιδίως μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη πριν καν ξεκινήσει!  

Φέτος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου βρίσκεται στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω

Φέτος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου βρίσκεται στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησαν τη παρουσιάστρια της εκπομπής Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Όταν ρωτήθηκε για την ένταξη της δημοσιογράφου Άριας Καλύβα στο Κοινωνία Άνω Κάτω, απάντησε: «Αλήθεια το λες; Με αιφνιδιάζεις. Είναι μια συνάδελφος πολύ έμπειρη. Όταν θα έχω ενημέρωση από τα στελέχη του OPEN, εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε». 

Παπακωστοπούλου: Πώς σχολίασε την αποχώρηση Σερίφη πριν την πρεμιέρα;

Στην απάντηση πως θα της φαινόταν στη θέση του Βαγγέλη Σερίφη, είπε: «Θα τηρήσω το πρωτόκολο, θα περιμένω να με ενημερώσουν οι αρμόδιοι και μετά να κάνω δηλώσεις. Οι ιθύνοντες ξέρουν πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνουν, αν πρέπει να το κάνουν και πότε πρέπει να το κάνουν».

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μίλησε για την ένταξη της Άριας Καλύβα στην εκπομπή της στο OPEN

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μίλησε για την ένταξη της Άριας Καλύβα στην εκπομπή της στο OPEN

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απάντησε και για το insta story του δικηγόρου Τάσου Ντούγκα που επίσης συμμετέχει στην εκπομπή, με την Άρια Καλύβα. «Δεν ξέρω τι σήμαινει το story, το είδα κι εγώ το story και τους πάτησα και στους δύο καρδούλα, γιατί τους συμπαθώ πολύ», είπε προσθέτοντας: «Επειδή η Άρια είναι έμπειρη στα δικαστικά κι ο Τάσος δικηγόρος, μπορεί να είχαν συζήτηση πάνω σε ένα θέμα». 

Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Επέστρεψα στις... εργοστασιακές μου ρυθμίσεις»

Έχει μιλήσει με τον Βαγγέλη Σερίφη μετά την αποχώρησή του; «Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μιλήσω μαζί του. Θεωρώ ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να κλείσει. Συζητάμε κι αναμοχλεύουμε κάτι που έχει παρέλθει», απάντησε.

Το θέμα της αποχώρησης του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή, έχει λήξει για τη δημοσιογράφο/παρουσιάστρια

Το θέμα της αποχώρησης του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή, έχει λήξει για τη δημοσιογράφο/παρουσιάστρια

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απάντησε και στο σχόλιο του Βαγγέλη Σερίφη ότι ο Μπογδάνος καλλιεργεί ρητορική μίσους. «Ο κύριος Μπογδάνος, που δεν είναι... είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο αγαπημένος μου, το επαγγελματικό μου ταίρι, απάντησε επαρκέστατα, διότι τα ελληνικά του ξέρεις είναι σπάνια και η μόρφωσή του γνωστή στον κόσμο, οπότε εγώ δε θέλω να εμπλακώ σε μια ιστορία που για εμάς ως ομάδα, έχει τελειώσει»

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ
 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΙΦΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top