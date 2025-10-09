Έφυγε ο Σερίφης, πηγαίνει η Άρια Καλύβα; - Αιφνιδιάστηκε η Παπακωστοπούλου

Είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες εκπομπές της σεζόν, ιδίως μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη πριν καν ξεκινήσει!

Φέτος, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου βρίσκεται στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω

Η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς συνάντησαν τη παρουσιάστρια της εκπομπής Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Όταν ρωτήθηκε για την ένταξη της δημοσιογράφου Άριας Καλύβα στο Κοινωνία Άνω Κάτω, απάντησε: «Αλήθεια το λες; Με αιφνιδιάζεις. Είναι μια συνάδελφος πολύ έμπειρη. Όταν θα έχω ενημέρωση από τα στελέχη του OPEN, εννοείται ότι θα τα ξαναπούμε».

Στην απάντηση πως θα της φαινόταν στη θέση του Βαγγέλη Σερίφη, είπε: «Θα τηρήσω το πρωτόκολο, θα περιμένω να με ενημερώσουν οι αρμόδιοι και μετά να κάνω δηλώσεις. Οι ιθύνοντες ξέρουν πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνουν, αν πρέπει να το κάνουν και πότε πρέπει να το κάνουν».

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου μίλησε για την ένταξη της Άριας Καλύβα στην εκπομπή της στο OPEN

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απάντησε και για το insta story του δικηγόρου Τάσου Ντούγκα που επίσης συμμετέχει στην εκπομπή, με την Άρια Καλύβα. «Δεν ξέρω τι σήμαινει το story, το είδα κι εγώ το story και τους πάτησα και στους δύο καρδούλα, γιατί τους συμπαθώ πολύ», είπε προσθέτοντας: «Επειδή η Άρια είναι έμπειρη στα δικαστικά κι ο Τάσος δικηγόρος, μπορεί να είχαν συζήτηση πάνω σε ένα θέμα».

Έχει μιλήσει με τον Βαγγέλη Σερίφη μετά την αποχώρησή του; «Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μιλήσω μαζί του. Θεωρώ ότι αυτό το κεφάλαιο πρέπει να κλείσει. Συζητάμε κι αναμοχλεύουμε κάτι που έχει παρέλθει», απάντησε.

Το θέμα της αποχώρησης του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή, έχει λήξει για τη δημοσιογράφο/παρουσιάστρια

Η Κατερίνα Παπακωστοπούλου απάντησε και στο σχόλιο του Βαγγέλη Σερίφη ότι ο Μπογδάνος καλλιεργεί ρητορική μίσους. «Ο κύριος Μπογδάνος, που δεν είναι... είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο αγαπημένος μου, το επαγγελματικό μου ταίρι, απάντησε επαρκέστατα, διότι τα ελληνικά του ξέρεις είναι σπάνια και η μόρφωσή του γνωστή στον κόσμο, οπότε εγώ δε θέλω να εμπλακώ σε μια ιστορία που για εμάς ως ομάδα, έχει τελειώσει»

