Αφροδίτη σε εξάγωνο με Δία: Η πιο ευνοϊκή όψη της εβδομάδας!

Η σημερινή ημέρα φέρνει μαζί της αστρολογική ανάσα δροσιάς μετά τις εντάσεις των προηγούμενων ημερών. Ο λόγος; Ένα εξαιρετικά θετικό αστρολογικό φαινόμενο: το εξάγωνο της Αφροδίτης με τον Δία. Αν και η μέρα ξεκινά με μικρές εντάσεις, η συνέχεια αποζημιώνει με μια δόση τύχης, ευκολίας και συναισθηματικής ανακούφισης», είπε η Άση Μπήλιου κάνοντας τις προβλέψεις της στο Breakfast@star.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια



Η Αφροδίτη σχηματίζει εξάγωνο με τον Δία. Και οι δύο θεωρούνται στην αστρολογία ευεργέτες, οπότε όταν συνεργάζονται μέσα από θετικές όψεις, όπως το σημερινό εξάγωνο, δημιουργούν ένα κλίμα υποστήριξης, χαράς και ενίσχυσης σε διάφορους τομείς.

Η όψη αυτή κορυφώνεται γύρω στο μεσημέρι, οπότε καλό είναι να εκμεταλλευτείτε το δεύτερο μισό της ημέρας για συναντήσεις, οικονομικές υποθέσεις, συνεργασίες ή ακόμη και για... φλερτ. Η Αφροδίτη στην Παρθένο τονίζει και τις εργασιακές υποχρεώσεις και τη φροντίδα για λεπτομέρεια, οπότε η καλή οργάνωση και η ομαδική δουλειά ευνοούνται ιδιαίτερα.

«Το πρωινό ξεκινά με κάπως διαφορετική ενέργεια. Η Σελήνη έχει περάσει στον Ταύρο, απομακρυνόμενη από την έντονη υπερπανσέληνο στον Κριό. Όμως, σχηματίζει τετράγωνο με τον Πλούτωνα και αντίθεση με τον Άρη, κάτι που μπορεί να προκαλέσει νευρικότητα, ένταση ή ακόμα και μικρές συγκρούσεις, κυρίως στα σταθερά ζώδια: Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι ...καθώς και σε όσους έχουν ωροσκόπο σε αυτά τα ζώδια», είπε λίγα λεπτά αργότερα η έγκριτη αστρολόγος και συμπλήρωσε: «Από τις μεσημεριανές ώρες και μετά, η διάθεση ανεβαίνει αισθητά. Το εξάγωνο Αφροδίτης – Δία μπορεί να φέρει: Μικρές ή μεγάλες οικονομικές ευκαιρίες, στήριξη από φίλους ή συνεργάτες, νέες γνωριμίες με προοπτική, βελτίωση σε ήδη υπάρχουσες σχέσεις. Η εύνοια της ημέρας αφορά κυρίως τα γήινα και τα ζώδια του νερού: Παρθένοι, Ταύροι, Αιγόκεροι, Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες».



Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star