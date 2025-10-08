Το Σόι Σου: Η φωτογραφία και το πρώτο teaser για την επιστροφή της σειράς

Δείτε βίντεο της Βάσως Λασκαράκη και του Μελέτη Ηλία από τα γυρίσματα

Η τηλεοπτική σειρά Το σόι σου, επιστρέφει με νέο κύκλο, έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο κι οι fans της σειράς έχουν κάθε λόγο να ενθουσιάζονται.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Έξι χρόνια μετά, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι είναι και πάλι εδώ!

Έτοιμοι να μετατρέψουν κάθε συγκέντρωση σε γιορτή ή σε οικογενειακό καυγαδάκι, με πολλές αγαπησιάρικες στιγμές.

Όλα δείχνουν αλλιώς... μα στην πραγματικότητα όλα είναι πιο γνώριμα από ποτέ.

Έξι χρόνια μετά, το τραπέζι στρώνεται ξανά και είσαι καλεσμένος… γιατί οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι δεν είναι απλώς δύο οικογένειες… είναι ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ!»

Το Σόι Σου: H πρώτη οικογενειακή φωτογραφία /Φωτογραφία Alpha

Οι συντελεστές ξεκίνησαν ήδη τα γυρίσματα, φέρνοντας πίσω στην οθόνη την αγαπημένη οικογένεια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Μάλιστα, έχουμε δει και τα πρώτα τραπέζια των οικογενειών μέσα από αναρτήσεις που κάνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές.

Ο Alpha κυκλοφόρησε το πρώτο teaser της σειράς