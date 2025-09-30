Λένα Παπαληγούρα: Η νέα σειρά του Κοκκινόπουλου και η Ρούλα Πισπιρίγκου

Τη Λένα Παπαληγούρα συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς. Η Λένα Παπαληγούρα μίλησε για το «Όσα παίρνει ο άνεμος» που επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά για περιορισμένες παραστάσεις κι αποκάλυψε τα επόμενα επαγγελματικά της σχέδια.

Η ταλαντούχα ηθοποιός διέψευσε κατηγορηματικά ότι θα ενσαρκώσει τη Ρούλα Πισπιρίγκου. Επιβεβαίωσε την είδηση ότι ο Πάνος Κοκκινόπουλος ετοιμάζει αστυνομική σειρά, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δε θα έχει σχέση με την υπόθεση της Πάτρας.

«Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, όντως ο Κοκκινόπουλος θέλει να κάνει μια σειρά αστυνομική, δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση της Πάτρας», είπε και συνέχισε: «Είναι τελείως διαφορετική η αστυνομική σειρά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο, όντως μου έχει προτείνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει ακουστεί. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Το περιμένω πώς και πώς. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία δουλειά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση αυτή», τόνισε η Λένα Παπαληγούρα.

Λένα Παπαληγούρα: Ξεκαθαρίζει αν θα υποδυθεί τη Ρούλα Πισπιρίγκου

Θα έχει ενδεχομένως ιστορίες που θα μας θυμίσουν πράγματα, χωρίς όμως να είναι πραγματικές ιστορίες και σίγουρα δεν έχει καμία σχέση ο δικός μου ο ρόλος με αυτήν την υπόθεση. Δηλαδή είναι μία τελείως διαφορετική σειρά», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

«Καλλιτεχνικά πώς θα σας φαινόταν αν σας ζητούσε κάποιος να ενσαρκώσετε αυτή την προσωπικότητα», τη ρώτησε ο δημοσιογράφος με την ίδια να απαντά: «Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μια υπόθεση που είναι πάρα πολύ νωπή. Είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό, οπότε δεν υπάρχει λόγος κανείς να ασχοληθεί με αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι μια υπόθεση που είναι ακόμα στα δικαστήρια, που εκκρεμεί. Νομίζω ότι είναι καλύτερα, αν παίρνεις κάτι αληθινό, να έχουν περάσει κάποια χρόνια».