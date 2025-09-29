«Βοήθεια!» - Η δοκιμασία με το κολύμπι δεν πήγε καλά για όλους στη Φάρμα

«Στα μαχαίρια» είναι οι «πράσινοι» λίγες ώρες πριν τη δοκιμασία στο αποψινό επεισόδιο της Φάρμας. Η διαφωνία τους αφορά στη διανομή του φαγητού.

«Να μη δοκιμάσω το φαγητό που φτιάχνω;», ακούγεται να λέει ο Μιχάηλ Στέλιος στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε το Breakfast@Star.

Η δοκιμασία που ακολουθεί τεστάρει τις αντοχές και τις ικανότητες των παικτών στο κολύμπι. Καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, ακούνε μία φωνή να ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια.

Κάποιος διαγωνιζόμενος από την πράσινη ομάδα αδυνατεί να συνεχίσει, επικαλούμενος τράβηγμα στο πόδι του. Το ατύχημά βάζει σε υποψίες του αντιπάλους του, με τον Λευτέρη να υποστηρίζει ότι είναι fake: «Θεωρώ ότι ήταν ψέματα», δήλωσε στην κάμερα.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star