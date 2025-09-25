Λευτέρης Δασκαλάκης: Η μαγειρική, η ζωή στο εξωτερικό και η Φάρμα

Για τρίτη χρονιά η Φάρμα επιστρέφει με παρουσιαστή τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και 22 παίκτες που θα αγωνιστούν με σκοπό να κατακτήσουν το μεγάλο έπαθλο του παιχνιδιού. Ένας από αυτούς είναι και ο 32χρονος μάγειρας από την Κρήτη, Λευτέρης Δασκαλάκης.

Λευτέρης Δασκαλάκης: Το βιογραφικό του παίκτη της Φάρμας

Είναι 32 χρόνων, κατάγεται από τα Χανιά και ο λογαριασμός του στο Instagram είναι @eleftherios_dask

Είναι μάγειρας στο επάγγελμα, ενώ το μόνο πράγμα που δεν έβαλε ποτέ στα μενού του είναι η... γκρίνια

Τα τελευταία 12 χρόνια ζούσε στο εξωτερικό, όμως φέτος πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα

Επιζητά να περνά καλά, να γελά και να ζήσει κάτι καινούριο στη Φάρμα, που θα του χαρίσει μια νέα, «τρελή» εμπειρία

Είναι λάτρης της φύσης και δεν του αρέσει να σκέφτεται πολύ τα πράγματα

Δεν είναι άνθρωπος της ρουτίνας και κυνηγά την ευκαιρία να ζήσει νέες εμπειρίες, καθώς όπως δηλώνει, βαριέται σχετικά εύκολα και δε θέλει να μένει στάσιμος

Και αν το γέλιο του και η χαλαρή του διάθεση γίνουν αφορμή για να τον υποτιμήσουν οι αντίπαλοί του, θα κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί, όπως δηλώνει, σύντομα θα καταλάβουν ότι έχουν απέναντι τους έναν σοβαρό και απρόβλεπτο αντίπαλο, που ήρθε στη Φάρμα όχι μόνο να τη ζήσει, αλλά και να την κερδίσει!

Δείτε φωτογραφίες του Λευτέρη Δασκαλάκη στο Instagram:

Δείτε όλα επεισόδια της Φάρμας