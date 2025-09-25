Παναγιώτα Βλαντή: «Η κυρία Ράντου είναι κολοσσός»

Ιδιαίτερα χαρούμενη για το νέο της επαγγελματικό βήμα είναι η Παναγιώτα Βλαντή. Την ταλαντούχα ηθοποιό θα την απολαύσουμε στη μεγάλη οθόνη στη νέα κινηματογραφική συνέχεια της εμβληματικής σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή», εκφράζοντας τη χαρά και την ανυπομονησία της.

«Το μόνο που περιμένω τώρα είναι να βγουν οι δύο ταινίες. "Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή". 9 Οκτωβρίου η πρεμιέρα της πρώτης. Οι πληροφορίες λένε Νοέμβριο". Βέβαια, έχουν αλλάξει οι ημερομηνίες κατά καιρούς… είναι και λίγο έκπληξη», δήλωσε με χιούμορ στην κάμερα του Breakfast@star.

Χωρίς να αποκαλύπτει πολλά, κράτησε τις λεπτομέρειες για την υπόθεση κρυφές, τονίζοντας ωστόσο τη σημασία της εμπειρίας των γυρισμάτων: «Κάναμε πάρα πολλά γυρίσματα, και πολλή νύχτα. Ήμουν κάθε μέρα με αυτές τις υπέροχες κυρίες, τις αγαπώ, είναι η καινούργια μου οικογένεια. Εύχομαι τα καλύτερα. Ελπίζω να αγαπηθεί από τον κόσμο, όπως αγαπήθηκε και η σειρά».

Δε θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην Ελένη Ράντου, μιας και θα ενσαρκώσει τον χαρακτήρα που υποδυόταν εκείνη στη σειρά.

«Η πρώτη μου σκέψη ήταν πώς θα υποδυθώ αυτό τον ρόλο που τον έχει παίξει αυτή η μεγάλη ηθοποιός; Η κυρία Ράντου είναι κολοσσός».

Όταν ρωτήθηκε αν θα τη δούμε και στην ταινία, η απάντηση ήταν γεμάτη υπονοούμενα: «Δεν ξέρω αν θα δούμε την Ελένη Ράντου στην ταινία».

Κλείνοντας, σχολιάζοντας στην πρωινή εκπομπή του Star το εν λόγω απόσπασμα η Κωνσταντίνα Γκρόσι αποκάλυψε πως η πρεμιέρα ενδέχεται να γίνει στις 10 Νοεμβρίου.



