«Είδες τη Σίσσυ και δεν την ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter;»

Όσα είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη Σίσσυ Χρηστίδου και τα σχόλια στα social media για την αλλαγή στην εμφάνισή της/ βίντεο Happy Day

Την έκθεση της εικαστικού Αγγελικής Αγγελίδη επισκέφθηκαν η Σίσσυ Χρηστίδου, ο Παύλος Σταματόπουλος και η Χριστίνα Κοντοβά. Οι τρεις τους μίλησαν στο Happy Day για τη μεταξύ τους σχέση, ως συνεργάτες, φίλοι και κουμπάροι που είναι.

Σίσσυ Χρηστίδου- Παύλος Σταματόπουλος/ NDP

Ωστόσο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, μετά την προβολή του βίντεο, αναρωτήθηκε γιατί δε ρώτησαν την παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και πάλι», για την αλλαγή στην εμφάνισή της.

Σίσσυ Χρηστίδου- Χριστίνα Κοντοβά/ NDP

«Είδε ο δημοσιογράφος μας τη Σίσσυ Χρηστίδου, βρε Αλέξανδρε και δε ρώτησες γι’ αυτό που συζητάει όλο το twitter; Πώς έχει ανανεωθεί, πώς έχει αδυνατίσει, αν είναι ερωτευμένη;», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Happy Day.

«Δεν ξέρω αν είναι ερωτευμένη, πάντως σχολίαζαν ότι αυτή η ανανέωση ενδεχομένως να σχετίζεται και με μια τέτοια κατάσταση. Κούκλα!», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Πράγματι, η Σίσσυ Χρηστίδου εμφανίστηκε ανανεωμένη και φανερά αδυνατισμένη στην πρεμιέρα της εκπομπής της, το περασμένο Σάββατο 20/9.

«Μα πόσο κουκλα είναι αυτή η γυναίκα!!!», «Έχει ερωτευτεί», «Ήταν και παραμένει ωραία. Εμφανώς αλλαγμένη», «Πιο όμορφη από ποτέ», ήταν μερικά από τα σχόλια που της έγραψαν στο instagram.

Βέβαια, υπήρξαν και κάποιοι που δεν υποδέχτηκαν ευχάριστα την αλλαγή στην εμφάνισή της. «Όχι Σίσσυ μου, ήσουν 1000 φορές καλύτερη πριν», «Άλλαξες. Προτιμούσα το πρόσωπο σου όπως πριν. Ίσως αδυνάτισες απότομα; Σημασία έχει να είσαι υγιής», «Ρε αγάπη μην αδυνατίσεις άλλο, οκ εισαι το πρόσωπό σου έχει γίνει άλλο», ήταν μερικά άλλα σχόλια.