Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!

Δείτε το νέο επεισόδιο, απόψε Τρίτη στις 21:00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.09.25 , 15:54 Γιατρός Κατασκήνωσης: Συγκλονίζει Η Μητέρα Του 11χρονου
23.09.25 , 15:48 Αλέκος Συσσοβίτης: Η συγκινητική αποκάλυψη για την ασθένεια της μητέρας του
23.09.25 , 15:48 Σπάρταθλον: Δρομέας Τρέχει Για Άτομα Με Πολλαπλή Σκλήρυνση
23.09.25 , 15:46 Κορυφαίοι Έλληνες δρομείς στον Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
23.09.25 , 15:26 Γιάννης Αϊβάζης: Πήρε μεταγραφή σε ομάδα της Πάτρας
23.09.25 , 15:22 Γιώργος Κωνσταντίνου: H αξέχαστη σκηνή με το προφιτερόλ & η οικία Κοκοβίκου
23.09.25 , 15:22 Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
23.09.25 , 15:08 H Κατσαρίδα Κ. ξεκινάει ένα ταξίδι αυτογνωσίας
23.09.25 , 14:45 Η Μάρα Ζαχαρέα στο CERN: Η συνέντευξη με τον Κωνσταντίνο Φουντά
23.09.25 , 14:36 Μαρία Ηλιάκη: Η αντίδρασή της στα χαιρετίσματα του Νίκου Μουτσινά
23.09.25 , 14:34 Λένα Παπαληγούρα: Θα υποδυθεί την Πισπιρίγκου;
23.09.25 , 14:30 Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο
23.09.25 , 14:11 Ειρήνη Μουρτζούκου: «Ξέρω τον πατέρα των παιδιών της. Είναι παντρεμένος»
23.09.25 , 14:05 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Με ανδρόγυνο look στο Ηρώδειο
23.09.25 , 14:02 H Αντίθεση Ήλιου- Ποσειδώνα φέρνει απογοητεύσεις
Θεσσαλονίκη: «Μας τυράννησε πολύ. Τον βασάνισε τον αδελφό της»
Βόλος: Συντετριμμένοι οι φίλοι του Ιάσονα - Τον έψαχναν για 40 λεπτά
Καινούργιου: Με παντόφλες στο πλατό - «Δεν μπορώ με τα τακούνια, συγγνώμη»
Βοιωτία: Η στιγμή που 62χρονη επιτίθεται σε δημοσιογράφο του Star - Βίντεο
Χρυσές λίρες: Πού πωλούνται στην Ελλάδα - Δείτε πώς μπορείτε να αγοράσετε
«Γιώργο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ» - Χαμός στο Χ για τον Χρυσοστόμου
Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
Βόλος: Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 20χρονο
Ελένη Μενεγάκη: Ποζάρει με ανανεωμένο hair style!
Ο 27χρονος «βαρόνος των φυλακών» απέδρασε επειδή τον χώρισε η σύντροφός του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο χθεσινό επεισόδιο (Δευτέρα 22/9) η Μιχαέλα Πετρίδου αποχώρησε από τη Φάρμα, καθώς η Βαλεντίνα Σπέντζα κατάφερε να υπερισχύσει με σκορ 3-1 στη Μονομαχία του Αχυρώνα.  

Φάρμα: «Φαίνομαι μαλθακός, αλλά δε δουλεύει έτσι» - Αποκλειστικό απόσπασμα

H Angela Schoonhoven αποχώρησε κι αυτή για λόγους υγείας, με αποτέλεσμα η πράσινη ομάδα να μένει αυτόματα με δύο παίκτες λιγότερους. Η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη ορίστηκε νέα αρχηγός της πράσινης ομάδας. 

Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!

Απόψε, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, οι δουλειές στη Φάρμα δε σταματούν ποτέ, όπως και οι συζητήσεις για τα όσα συνέβησαν στη Μονομαχία του Αχυρώνα

Φάρμα - Μιχαέλα: Η πίκρα για την αποχώρηση και το «θέατρο» της Βαλεντίνας

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει την πράσινη και τη γαλάζια ομάδα στο πρώτο Παιχνίδι Προμηθειών. Τα μέλη των δύο ομάδων θα κληθούν να «εξαπατήσουν» τους αντιπάλους τους με στόχο να εξασφαλίσουν περισσότερα τρόφιμα και να κάνουν ευκολότερη τη διαβίωσή τους στη Φάρμα. Ποια ομάδα θα αποδείξει ότι τα μέλη της διαθέτουν υποκριτικό ταλέντο;

Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!

Λίγο αργότερα, θα ξεκινήσει η 1η Ομαδική Δοκιμασία Ασυλίας, όπου οι παίκτες θα πρέπει να επιδείξουν δύναμη, αντοχή, ισορροπία και κυρίως καλό συντονισμό, για να μπορέσουν να πάρουν τη νίκη. Ποια ομάδα αποδεικνύει ότι τα διαθέτει όλα και συνεργάζεται πιο αρμονικά; Η ένταση κορυφώνεται σε αυτή τη δοκιμασία, που είναι, ίσως, η δυσκολότερη που έχουν αντιμετωπίσει οι farmers έως τώρα. 

Λάμπρος Λιαμίρας: Η ηλικία, ο γιος, η ζωή στην επαρχία και η Φάρμα

Για τη χαμένη ομάδα ακολουθεί συμβούλιο, στο οποίο ο αρχηγός της θα αναγκαστεί να υποδείξει έναν μονομάχο. Ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στην ήττα; Η λάθος στρατηγική ή η αδυναμία στη συνεργασία; Πως θα αντιδράσει ο πρώτος μονομάχος στο άκουσμα του ονόματός του;

Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!

Η Φάρμα, ένα από τα πιο επιτυχημένα διεθνή τηλεοπτικά format, επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά στο Star με παρουσιαστή τον αγαπημένο Λεωνίδα Κουτσόπουλο! 

Για 3η σεζόν στη Φάρμα, ετοιμαστείτε να ζήσετε ένα μοναδικό, αυθεντικό ταξίδι στην αξεπέραστη ελληνική ύπαιθρο, σε απόλυτη αρμονία με τη φύση και τους αδιαπραγμάτευτους νόμους της.  

Στέλλα Παλούκη: Η ηλικία, το fitness, το Instagram & η συμμετοχή στη Φάρμα

Σε μια απομονωμένη τοποθεσία, μακριά από τις ανέσεις της σύγχρονης αστικής ζωής, oι παίκτες της Φάρμας καλούνται να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αγροτικής ζωής, που μπορεί να είναι σκληρή, αλλά ταυτόχρονα είναι γεμάτη γοητεία. Στο βιωματικό αυτό ταξίδι που ξεκινούν, θα χρειαστεί να ανταποκριθούν σε αποστολές υψηλών απαιτήσεων, δύναμης, αντοχής και δεξιοτήτων. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να κερδίσουν τις παροχές και τα έπαθλα, που θα κάνουν την επιβίωση στην ύπαιθρο λίγο ευκολότερη. 

Η 3η σεζόν της Φάρμας είναι στο Star και... ανεβάζει τον πήχη!

Περισσότερη ένταση, απρόβλεπτες ανατροπές και δυναμικές δοκιμασίες θα καθηλώσουν το κοινό. Συνεχείς προκλήσεις, απαιτητικές συνθήκες και σκληρές μάχες θα δοκιμάζουν καθημερινά τις αντοχές, τις ικανότητες και τα σωματικά και ψυχολογικά όρια των παικτών. 
Ποιος θα καταφέρει να επιβιώσει; Ποιος θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής;

Φάρμα: Νικητής της σημερινής δοκιμασίας ο καλύτερος... ηθοποιός!

Κάθε εβδομάδα, κάποιος θα αποχωρεί. Θα είναι ο λιγότερο αυτάρκης; Ο λιγότερο ικανός να συμβάλει στην ομάδα; Ή εκείνος που δε θα ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες; Η συνολική στρατηγική που θα επιλέξει κάθε παίκτης κατά την παραμονή του στη Φάρμα, αλλά κυρίως η θέληση και η προσαρμοστικότητά του, είναι τα στοιχεία που θα αναδείξουν τον νικητή, ο οποίος θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο των 50.000 ευρώ!

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ TRAILER
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top