Φάρμα: Φωνές και εντάσεις - Ιδιαίτερα απαιτητική η αποψινή δοκιμασία

Διπλή αποχώρηση είχαμε στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο της Φάρμας. Η Άντζελα και η Μιχαέλα αποχώρησαν, και 18 είναι πια οι παίκτες που συνεχίζουν. 

Όπως είδαμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του σημερινού επεισοδίου που προβλήθηκε στο Breakfast@Star, απόψε περιμένει τους παίκτες μία δύσκολη δοκιμασία. Η πρώτη δοκιμασία ασυλίας της εβδομάδας θα είναι πολύ απαιτητική, όπως προειδοποίησε τους φάρμερς ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

κουτσοπουλος

Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
