GNTM 6: Πέρασε το... αγόρι της Γεωργίας από το First Dates;

Ο Αλέξανδρος ξάφνιασε τους κριτές του διαγωνισμού

Πρεμιέρα έκανε το GNTM 6 το βράδυ της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου στο Star και καθήλωσε τους τηλεθεατές.

GNTM 6: Η κούκλα Μιχαέλα είναι κόρη πασίγνωστου παίκτη βόλεϊ!

Ο αγαπημένος ελληνικός διαγωνισμός μόντελινγκ επέστρεψε ανανεωμένος και εκτός από τους κριτές, είδαμε ένα πρόσωπο - έκπληξη. Ο λόγος για τη Γεωργία, την όμορφη σερβιτόρα του First Dates. Η Γεωργία βοηθάει τα μοντέλα να νιώσουν άνετα και να τα δώσουν όλα μπροστά στους κριτές.

GNTM

Αλέξανδρος και Γεωργία

Δες το GNTM 6

Όταν ήρθε η σειρά του 24χρονου Αλέξανδρου -ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με το μόντελινγκ αλλά θέλει να το δοκιμάσει- , η Γεωργία... ερωτεύτηκε! Μάλιστα, οι 2 τους ανέβηκαν στη βέσπα και ταξίδεψαν μέχρι Αμάλφι - Ποζιτάνο.

gntm

Οι κριτές αποφάσισαν να δώσουν την ευκαιρία στον Αλέξανδρο και τόνισαν ότι το παιδί αυτό... θα τους ξαφνιάσει! Με 3 «ναι» ο Αλέξανδρος πέρασε στα bootcamp και η... σύντροφός του, Γεωργία καταχάρηκε!

GNTM 6: Πέρασε το... αγόρι της Γεωργίας από το First Dates;

 

GNTM 6
 |
GNTM
