GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!

Δείτε την audition της

Η Ελένη Ορκοπούλου είναι 23, έρχεται από τη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως μοντέλο. Είναι επίσης η... εντυπωσιακή ξανθιά που.. τρέλανε το ΣΕΦ! 

Δες το GNTM 6

Σε παλαιότερο ματς του Ολυμπιακού και τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε από την εξέδρα ένα μοντέλο που «έκοψε» την αναπνοή των τηλεθεατών. Ο σκηνοθέτης έδειξε πλάνο από την εξέδρα και «τσάκωσε» ένα εντυπωσιακό ξανθό κορίτσι με το σκορ στο 44-31. Λίγο αργότερα, μαθεύτηκε η ταυτότητά της.

GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!

GNTM 6: Η κούκλα Μιχαέλα είναι κόρη πασίγνωστου παίκτη βόλεϊ!

Το μοντέλο, εκτός από το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές του GNTM οι οποίοι της έδωσαν 4 «ναι»! Τη χαρακτήρισαν κουκλάρα και ανέφεραν πως είναι σέξι χωρίς προσπάθεια. Τους άρεσε πολύ το σώμα της και σχετικά με έναν ενδοιασμό που είχαν για το αν έχει προσθέσει υαλουρονικό στα χείλη της, η Ελένη αποκάλυψε πως είναι τα φυσικά της χείλη.

GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!

GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!

GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!

GNTM 6: Η ξανθιά που… τρέλανε το ΣΕΦ, τρέλανε και τους κριτές!

