GNTM 6: Τα «έχασαν» οι κριτές με το σώμα της Σοφίας

H 33χρονη Σοφία από την Κύπρο αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στο μόντελινγκ το οποίο λάτρευε αλλά άφησε πίσω για να μεγαλώσει την κόρη της. Η Σοφία θέλει να κάνει comeback και οι κριτές τα «έχασαν» με το καλλίγραμμο κορμί της. «Είσαι τούμπανο, ε; Ούτε 20χρονα κορίτσια δεν έχουν τέτοιο σώμα» της είπαν.

Αν και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Έντι Γαβριηλίδης τής είπαν «όχι», γιατί θεωρούν πως είναι μία πανέμορφη γυναίκα αλλά όχι μοντέλο, η Ζενεβιέβ, ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς αποφάσισαν να της δώσουν μία ευκαιρία.

Η Σοφία έβαλε τα κλάματα από συγκίνηση και είπε πως θα χαρεί πολύ η 13χρονη κόρη της η οποία ήταν εκείνη που την έπεισε να δηλώσει στον διαγωνισμό μόδα.