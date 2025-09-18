Επιστρέφει στην τηλεόραση η Μπέττυ Μαγγίρα; Η αποκάλυψή της

Το σχόλιο για την πρεμιέρα της Ελένης Τσολάκη στον ΑΝΤ1

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 15:24 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του
18.09.25 , 14:43 Εμπρησμοί Υμηττός: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος
18.09.25 , 14:23 Κουσκουρή: «Η Ειρήνη θα κάνει αποκαλύψεις όταν μιλήσει για τον Παναγιώτη»
18.09.25 , 14:21 «Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
18.09.25 , 14:16 Μουρτζούκου: «Να μπει σε ένα μπουντρούμι»
18.09.25 , 14:12 Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στην Παρθένο - Πώς θα επηρεάσει τον έρωτα;
18.09.25 , 14:12 «The Last Showgirl» στη Sunday Premiere της Nova!
18.09.25 , 14:00 Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
18.09.25 , 13:59 Στην Ελλάδα οι Iron Maiden
18.09.25 , 13:40 Επιστρέφει στην τηλεόραση η Μπέττυ Μαγγίρα; Η αποκάλυψή της
18.09.25 , 13:37 Γιάννης Αντετοκούνμπο: To post με τις ευχές για τα γενέθλια της Μαράια
18.09.25 , 13:32 Συνταγή για μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα
18.09.25 , 13:12 Μακρόν: Θα αποδείξει με στοιχεία στο δικαστήριο ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα
18.09.25 , 13:10 Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
18.09.25 , 12:32 «Αυλαία» για το Taxis το 2026 - Ριζικές αλλαγές στην εφορία
«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Επέστρεψα στις... εργοστασιακές μου ρυθμίσεις»
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Επίθεση λύκου σε 5χρονη: «Άνοιξε τα σαγόνια του για να την αρπάξει»
Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην κάμερα του Breakfast@Star μίλησε το πρωί της Πέμπτης 18/9 η Μπέττυ Μαγγίρα.

Γενέθλια και γιορτή για την Μπέττυ Μαγγίρα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

Η παρουσιάστρια απάντησε ευδιάθετη και χαλαρή στις ερωτήσεις του ρεπόρτερ της εκπομπής, Πάνου Παπαδόπουλου, αναφορικά με τη ραδιοφωνική της πρεμιέρα, αλλά και τα επόμενα επαγγελματική της βήματα.

Επιστρέφει στην τηλεόραση η Μπέττυ Μαγγίρα; Η αποκάλυψή της

Η ίδια αποκάλυψε πως ετοιμάζει ένα project, το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα. Μάλιστα ενδέχεται να το δούμε στην τηλεόραση κι όχι στο Youtube, όπως αρχικά είχε ακουστεί.  

Δημήτρης Πανόπουλος για Μπέττυ Μαγγίρα: «Από τον ίδιο χυλό έχουμε καεί»

«Όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Θα δούμε, μπορεί να μην είναι στο Youtube, μπορεί να γίνει και στην τηλεόραση», ανέφερε συγκεκριμένα χωρίς να δίνει πιο πολλές λεπτομέρειες. 

Έχοντας περάσει κι εκείνη από την ίδια θέση, παρουσιάζοντας εκπομπή τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1, η Μπέττυ Μαγγίρα ευχήθηκε «καλή αρχή» στην Ελένη Τσολάκη

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top