Επιστρέφει στην τηλεόραση η Μπέττυ Μαγγίρα; Η αποκάλυψή της

Στην κάμερα του Breakfast@Star μίλησε το πρωί της Πέμπτης 18/9 η Μπέττυ Μαγγίρα.

Η παρουσιάστρια απάντησε ευδιάθετη και χαλαρή στις ερωτήσεις του ρεπόρτερ της εκπομπής, Πάνου Παπαδόπουλου, αναφορικά με τη ραδιοφωνική της πρεμιέρα, αλλά και τα επόμενα επαγγελματική της βήματα.

Η ίδια αποκάλυψε πως ετοιμάζει ένα project, το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο ακόμα. Μάλιστα ενδέχεται να το δούμε στην τηλεόραση κι όχι στο Youtube, όπως αρχικά είχε ακουστεί.

«Όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Θα δούμε, μπορεί να μην είναι στο Youtube, μπορεί να γίνει και στην τηλεόραση», ανέφερε συγκεκριμένα χωρίς να δίνει πιο πολλές λεπτομέρειες.

Έχοντας περάσει κι εκείνη από την ίδια θέση, παρουσιάζοντας εκπομπή τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1, η Μπέττυ Μαγγίρα ευχήθηκε «καλή αρχή» στην Ελένη Τσολάκη.

