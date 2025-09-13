Δημήτρης Πανόπουλος για Μπέττυ Μαγγίρα: «Από τον ίδιο χυλό έχουμε καεί»

Ο Δημήτρης Πανόπουλος κι η Μάρτζυ Λαζάρου έκαναν πρεμιέρα το μεσημέρι του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου με την εκπομπή Weekend Live στον ΣΚΑΪ.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, βλέποντας το απόσπασμα με τις δηλώσεις της Μπέττυς Μαγγίρα, θυμήθηκε τους πρώην συνεργάτες του στους Weekenders στον ANT1, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από μια μόλις σεζόν.

«Έχω πάθει ένα μικρό Deja Vu γιατί βλέπω τον Αλέξη Μίχα, την Αθηνά Αφαλίδου, άκουσα το όνομα του Θανάση Πάτρα. Χαιρετίσματα σε όλους και καλή σεζόν, ό,τι και να κάνουν να πετύχουν», ανέφερε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Μετά το ρεπορτάζ του Αλέξη Μίχα για τα επόμενα επαγγελματικά σχέδια της Μπέττυς Μαγγίρα, ο Δημήτρης Πανόπουλος σχολίασε: «Έχει και λάμψη! Κι έχουμε καεί από τον χυλό όλοι, από τον ίδιο χυλό έχουμε καεί».

Θυμίζουμε ότι το I Love TV που παρουσίαζε η Μπέττυ Μαγγίρα τα σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1 τη σεζόν 2023/2024, «κόπηκε» για να αντικατασταθεί από την εκπομπή Weekenders με τον Θανάση Πάτρα και τον Δημήτρη Πανόπουλο. Όπως έχει γίνει γνωστό, κι αυτό το πρόγραμμα είχε την ίδια τύχη!