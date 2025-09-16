Φάρμα: Η Κωνσταντίνα αποχωρεί με φορείο από τη δοκιμασία Ασυλίας

Στην χθεσινοβραδινή πρεμιέρα της Φάρμας οι «γαλάζιοι» κέρδισαν το σπίτι, υποχρεώνοντας τους «πράσινους» να μείνουν σε σκηνές.

Στο αποψινό επεισόδιο ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος καλωσορίζει τους 20 διαγωνιζόμενους στην πρώτη δοκιμασία Ασυλίας για φέτος.

Κάτη τη διάρκεια της αναμέτρησης ένα απρόοπτο «παγώνει» τους πάντες. Όπως βλέπουμε στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star, η Κωνσταντίνα Φυλακτάκη αισθάνεται μια ξαφνική αδιαθεσία αποχωρώντας με φορείο από τη δοκιμασία.

«Εκείνη την ώρα ένιωθα ότι το σώμα μου έφευγε... έβγαζε φτερά. Δεν άντεχα άλλο», δήλωσε η 22χρονο αγρότισσα στις κάμερες, όταν κατάφερε να συνέλθει από το σοκ.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Ανυφαντάκης βάζει τις φωνές στη Μιχαέλα, στην οποία λέει: «Βρες κάτι όμως που θέλεις να κάνεις. Δεν μπορείς να μην κάνεις τίποτα», Γιώργος Ανυφαντάκης.

Φάρμα: Ένταση στην πράσινη ομάδα

«Δε σου είπα να μην κάνω τίποτα. Μη φωνάζεις όμως», του απάντησε εκείνη στο ίδιο έντονο ύφος.

Άρχισαν τα... παρατράγουδα στο στρατόπεδο των «πράσινων» κι είμαστε ακόμα στην αρχή.

