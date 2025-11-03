Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram

Ιωάννα Μπέλλα: Η απάντησή της για τα αρνητικά σχόλια στο instagram σχετικά με την εμφάνισή της/ βίντεο Happy Day

Η εστεμμένη Σταρ Ελλάς 2018, Ιωάννα Μπέλλα, ζει πλέον στο εξωτερικό και ασχολείται με το real estate. Ωστόσο, η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή της δεν έμεινε ασχολίαστη ξανά από όσους παρατήρησαν. στις φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram, ότι το μοντέλο έχει γίνει πια αγνώριστο!

Η ίδια απάντησε με ένα instastory της πως δεν ανήκει στην ελληνική showbiz και ζήτησε να μην ασχολούνται μαζί της.

Η Ιωάννα Μπέλλα όταν στέφθηκε Σταρ Ελλάς 2018/ NDP

Tόσο οι αλλαγές στο σώμα της όσο και το πρόσωπό της από τις αισθητικές επεμβάσεις, δε θυμίζουν σε τίποτα την κοπέλα που είχε περάσει από το GNTM κι από τα Καλλιστεία.

«Τι κρίμα να έχεις πρότυπο την Καρντάσιαν και να έχεις γίνει χάλια... κρίμα», «Γιατί να απαρνηθείς τη φυσική σου ομορφιά για κάτι ψεύτικο;», «Ρε συ Ιωάννα αυτό τώρα για καλό το έκανες? δηλαδή τι σου έλειπε?», ήταν μερικά από τα σχόλια των Ελλήνων ακολούθων της στο instagram.

Στη φωτογραφία που ποζάρει με juicy γλουτούς στην τοποθεσία Μαϊάμι, έχει δεχτεί και κολακευτικά σχόλια. Αυτά είναι κυρίως γραμμένα στα αγγλικά.

H Ιωάννα Μπέλλα έχει ακολουθήσει το trend slim thick, που συνδυάζει τη λεπτή μέση με πιο γεμάτους γοφούς και γλουτούς. Οι πρώτες φωτογραφίες με την εμφανή διαφορετική εμφάνιση στο σώμα της δημοσιεύτηκαν το 2022. Δηλώνει πως ζει στο Μαϊάμι, ωστόσο στο προφίλ της έχει αρκετές φωτογραφίες από το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται πως και η κριτική επιτροπή στο GNTM είχε σχολιάσει τότε τις αισθητικές επεμβάσεις που είχε κάνει στο στήθος και τα χείλη της.

Ιωάννα Μπέλλα στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2019/ NDP

Ιωάννα Μπέλλα: H ανάρτησή της για τα αρνητικά σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της

Το μοντέλο θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, με μια ανάρτησή της στο instagram. Ξεκαθάρισε πως ζει πλέον στο εξωτερικό, δεν ανήκει στη showbiz και δεν επιδιώκει καμία δημοσιότητα. «Τα συνεχή σχόλια για την εμφάνισή μου είναι bullying», τονίζει.

«Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους και τα μέσα να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου. Δε ζω πλέον στην Ελλάδα, δεν ανήκω στη showbiz και δεν επιδιώκω καμία δημοσιότητα. Τα συνεχή σχόλια για το σώμα μου και την εμφάνισή μου όχι μόνο δε με αφορούν, αλλά προσβάλλουν και την οικογένειά μου. Το να σχολιάζετε αν “πάχυνα”, αν “αδυνάτισα, αν έβαλα" ή "έβγαλα κάτι, είναι bullying.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει, να εξελίσσεται και να νιώθει όμορφα με τον εαυτό του - με όποιον τρόπο θέλει. Ζω τη ζωή μου ήρεμα, μακριά από τα φώτα Κι αυτό είναι επιλογή μου. Σεβαστείτε το», γράφει χαρακτηριστικά.

