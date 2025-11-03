Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram

H Σταρ Ελλάς 2018 ζει πλέον στο εξωτερικό- «Δεν επιδιώκω καμία δημοσιότητα»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 14:43 Βορίζια: «Μαζεύω τα πράγματα της κόρης μου, μας έστησαν καρτέρι»
03.11.25 , 14:19 Citroen C5 Aircross: Αυτό είναι το νέο εντυπωσιακό μοντέλο-Τιμές
03.11.25 , 14:19 MadWalk 2025: Ρουβάς, Μαζωνάκης και Φουρέιρα στο event μουσικής & μόδας
03.11.25 , 14:10 Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
03.11.25 , 14:06 Δράσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών
03.11.25 , 14:03 Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
03.11.25 , 13:54 Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
03.11.25 , 13:48 1ο Ράλλυ Παρνασσού: Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα
03.11.25 , 13:40 «Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
03.11.25 , 13:39 Φάρμα: Απόψε αγωνίζονται για το... σπίτι! -  «Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!»
03.11.25 , 13:30 Έργο του Αλέκου Φασιανού δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
03.11.25 , 13:14 Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
03.11.25 , 13:14 Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
03.11.25 , 12:59 Ταμπακάκης: Το ύψος, οι γονείς του και η σχέση με τη Σάντυ Χατζηιωάννου
03.11.25 , 12:46 Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρές βροχές
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Βορίζια: «Έβλεπα το κακό να έρχεται, έπαιρνα την αστυνομία. Δεν το σήκωναν»
Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ιωάννα Μπέλλα: Η απάντησή της για τα αρνητικά σχόλια στο instagram σχετικά με την εμφάνισή της/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η εστεμμένη Σταρ Ελλάς 2018, Ιωάννα Μπέλλα, ζει πλέον στο εξωτερικό και ασχολείται με το real estate. Ωστόσο, η τεράστια αλλαγή στην εμφάνισή της δεν έμεινε ασχολίαστη ξανά από όσους παρατήρησαν. στις φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Instagram, ότι το μοντέλο έχει γίνει πια αγνώριστο!

Σάλος με την «παραμόρφωση» της Ιωάννας Μπέλλα: «Κρίμα, ήσουν ωραία πριν»

Η ίδια απάντησε με ένα instastory της πως δεν ανήκει στην ελληνική showbiz και ζήτησε να μην ασχολούνται μαζί της. 

Η Ιωάννα Μπέλλα όταν στέφθηκε Σταρ Ελλάς 2018/ NDP

Η Ιωάννα Μπέλλα όταν στέφθηκε Σταρ Ελλάς 2018/ NDP

Tόσο οι αλλαγές στο σώμα της όσο και το πρόσωπό της από τις αισθητικές επεμβάσεις, δε θυμίζουν σε τίποτα την κοπέλα που είχε περάσει από το GNTM κι από τα Καλλιστεία.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ioanna Bella (@bella_ioanna)

«Τι κρίμα να έχεις πρότυπο την Καρντάσιαν και να έχεις γίνει χάλια... κρίμα», «Γιατί να απαρνηθείς τη φυσική σου ομορφιά για κάτι ψεύτικο;», «Ρε συ Ιωάννα αυτό τώρα για καλό το έκανες? δηλαδή τι σου έλειπε?», ήταν μερικά από τα σχόλια των Ελλήνων ακολούθων της στο instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ioanna Bella (@bella_ioanna)

Στη φωτογραφία που ποζάρει με juicy γλουτούς στην τοποθεσία Μαϊάμι, έχει δεχτεί και κολακευτικά σχόλια. Αυτά είναι κυρίως γραμμένα στα αγγλικά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ioanna Bella (@bella_ioanna)

H Ιωάννα Μπέλλα έχει ακολουθήσει το trend slim thick, που συνδυάζει τη λεπτή μέση με πιο γεμάτους γοφούς και γλουτούς.  Οι πρώτες φωτογραφίες με την εμφανή διαφορετική εμφάνιση στο σώμα της δημοσιεύτηκαν το 2022. Δηλώνει πως ζει στο Μαϊάμι, ωστόσο στο προφίλ της έχει αρκετές φωτογραφίες από το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ioanna Bella (@bella_ioanna)

Σημειώνεται πως και η κριτική επιτροπή στο GNTM είχε σχολιάσει τότε τις αισθητικές επεμβάσεις που είχε κάνει στο στήθος και τα χείλη της. 

Ιωάννα Μπέλλα στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2019/ NDP

Ιωάννα Μπέλλα στη Μύκονο, τον Αύγουστο του 2019/ NDP

Ιωάννα Μπέλλα: H ανάρτησή της για τα αρνητικά σχόλια σχετικά με την εμφάνισή της

Το μοντέλο θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, με μια ανάρτησή της στο instagram. Ξεκαθάρισε πως ζει πλέον στο εξωτερικό, δεν ανήκει στη showbiz και δεν επιδιώκει καμία δημοσιότητα. «Τα συνεχή σχόλια για την εμφάνισή μου είναι bullying», τονίζει. 

«Θα ήθελα να ζητήσω από τους δημοσιογράφους και τα μέσα να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μου. Δε ζω πλέον στην Ελλάδα, δεν ανήκω στη showbiz και δεν επιδιώκω καμία δημοσιότητα. Τα συνεχή σχόλια για το σώμα μου και την εμφάνισή μου όχι μόνο δε με αφορούν, αλλά προσβάλλουν και την οικογένειά μου. Το να σχολιάζετε αν “πάχυνα”, αν “αδυνάτισα, αν έβαλα" ή "έβγαλα κάτι, είναι bullying.

Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram

Ο καθένας έχει δικαίωμα να αλλάζει, να εξελίσσεται και να νιώθει όμορφα με τον εαυτό του - με όποιον τρόπο θέλει. Ζω τη ζωή μου ήρεμα, μακριά από τα φώτα Κι αυτό είναι επιλογή μου. Σεβαστείτε το», γράφει χαρακτηριστικά. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ
 |
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
 |
ΣΧΟΛΙΑ
 |
ΑΓΝΩΡΙΣΤΗ
 |
ΣΤΑΡ ΕΛΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top