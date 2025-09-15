Ελένη Βουλγαράκη: «Στόχος είναι να είμαι κοντά στον σύντροφό μου»

Η συνέντευξη στο Breakfast@star

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και στη δημοσιογράφο Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου για τις τηλεοπτικές προτάσεις που έχει δεχτεί, ενώ απάντησε αν θα ακολουθήσει τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, στη Λισαβόνα.

«Έκανα κάποιες πολύ ωραίες συζητήσεις και πολύ τιμητικές, αλλά δεν προέκυψε κάτι. , δεν έχει κλείσει η πόρτα. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω», είπε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη.

Για τον καινούργιο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα, η Ελένη Βουλγαράκη ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στο νέο πάνελ του Γιώργου Λιάγκα.

Θα ακολουθήσει τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, στο εξωτερικό; «Στόχος είναι να είμαι κοντά στον σύντροφό μου. Δεν ξέρω αν θα τον ακολουθήσω στο εξωτερικό», είπε.

ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
