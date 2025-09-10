Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»

Το νέο τρεντ με το δήθεν κλάμα και τη στεναχώρια που κατά βάθος χαίρεσαι έκανε η Ελένη Βουλγαράκη στο TikTok.

Χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδρασή της, η ραδιοφωνική παραγωγός και σύντροφος του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη, ενώ αρχικά δίνει την εντύπωση ότι «κλαίει», στη συνέχεια κάνει το σήμα της νίκης! Η ίδια αναφέρει στο βίντεό της πως: «εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους».

Αναλυτικά ο μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη:

«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους».

Δες το βίντεο:



Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι η μεγαλύτερη φαν σου!» γράφει στον Φώτη Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η πορτογαλική ομάδα και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν και επίσημα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Με το που έγινε η επίσημη ανακοίνωση και μέσα από τα social media της ομάδας, η Ελένη Βουλγαράκη θέλησε να κάνει μία ανάρτηση - μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του!

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια σου. Λάμψε δυνατά Φώτη! Για πάντα στο πλευρό σου» γράφει η Ελένη Βουλγαράκη για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η ανάρτησή της:

Η Ελένη Βουλγαράκη κι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να απολαύσει τον αγαπημένο της, ενώ συχνά ποστάρει μηνύματα για εκείνον και τις επιτυχίες του.