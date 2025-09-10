Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»

Το νέο τρεντ με το δήθεν κλάμα και τη στεναχώρια που κατά βάθος χαίρεσαι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.09.25 , 11:20 Αργυρός: Η στιγμή που διέκοψε τη συναυλία του για την πρόκριση της Εθνικής
10.09.25 , 11:00 Tips για να αναβαθμίσεις το μαύρο σου παντελόνι
10.09.25 , 10:59 Μαθητές κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από τον σεισμό του 1999!
10.09.25 , 10:54 Πάτρα: Τέσσερις ακόμα υποθέσεις κακοποίησης παιδιών στο μικροσκόπιο
10.09.25 , 10:40 Starland: Νέοι ήρωες στην πιο μαγική παρέα!
10.09.25 , 10:34 Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
10.09.25 , 10:16 Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
10.09.25 , 10:04 Γιούλικα Σκαφιδά: Με τον γιο της και τη νονά του Ευδοκία Ρουμελιώτη
10.09.25 , 09:36 Σουηδία: Κατέρρευσε μπροστά στους δημοσιογράφους η υπουργός Υγείας
10.09.25 , 09:34 Βίντεο: Η στιγμή που ο 20χρονος γιος επιχειρηματία παρασέρνει αστυνομικό!
10.09.25 , 09:34 Ζήνα Κουτσελίνη: Η νέα διάρκεια της εκπομπής κι ο... φίλος Πέτρος Κουσουλός
10.09.25 , 09:25 Παντρεύεται η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία Κλάρα
10.09.25 , 09:18 Είδος πολυτελείας το μοσχαρίσιο κρέας - Θα φτάσει τα 20 ευρώ το κιλό
10.09.25 , 09:17 Suzuki SWIFT: Έπιασε δέκα εκατομμύρια πωλήσεις
10.09.25 , 09:15 Αλεξάνδρα Νίκα: Μας δείχνει τα βαπτιστικά του μικρού Βασίλη Αργυρού
Ελένη Χατζίδου: Βραδινή έξοδος με φίλες πριν την πρεμιέρα της εκπομπής
Πατέρα: Με εντυπωσιακό φόρεμα με κρόσσια στη βάφτιση του εγγονού της
Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Πάνος Καλίδης - Λεάννα Μάρκογλου: Ο λαμπερός γάμος τους
Ταύρος: Προστατέψτε την υγεία σας
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος: Η σπάνια φωτογραφία του γιου του
Παρθένος: Περιορίστε τα έξοδα και αποφύγετε περιττές αγορές
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 10.09.25, 08:36
Ζέτα Μακρυπούλια: Έστειλε παίκτη του Ρουκ Ζουκ στην Ελένη Βουλγαράκη για να γνωρίσει τον Φώτη Ιωαννίδη / Βίντεo: Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο τρεντ με το δήθεν κλάμα και τη στεναχώρια που κατά βάθος χαίρεσαι έκανε η Ελένη Βουλγαράκη στο TikTok.  

Χωρίς να έχει γίνει γνωστό τι ήταν αυτό που προκάλεσε την αντίδρασή της, η ραδιοφωνική παραγωγός και σύντροφος του ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη,  ενώ αρχικά δίνει την εντύπωση ότι «κλαίει», στη συνέχεια κάνει το σήμα της νίκης! Η ίδια αναφέρει στο βίντεό της πως: «εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους».

Αναλυτικά ο μήνυμα της Ελένης Βουλγαράκη:

«Όταν γράφει κάποιος ή ΚΑΠΟΙΑ (που είναι ακόμα πιο τραγικό) την εμετική του ηλιθιότητα κάτω από post μου (αντί να ασχολείται ο καθένας με τη ζωούλα του) με πρόθεση να με προσβάλει/στεναχωρήσει (;) αλλά εγώ ζω πιο ευτυχισμένη από ποτέ τη ζωή μου με πολλή αγάπη σε αντίθεση με τους μικρόψυχους».

Δες το βίντεο:

 

@voulgarakieleni

Το είπα. 😂😂😘

♬ original sound - hails


Ελένη Βουλγαράκη: «Είμαι η μεγαλύτερη φαν σου!» γράφει στον Φώτη Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης είναι και επίσημα παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς η πορτογαλική ομάδα και ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσαν και επίσημα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του.

Με το που έγινε η επίσημη ανακοίνωση και μέσα από τα social media της ομάδας, η Ελένη Βουλγαράκη θέλησε να κάνει μία ανάρτηση - μήνυμα στήριξης στον αγαπημένο της, τονίζοντας ότι είναι η μεγαλύτερη θαυμάστριά του!

«Είμαι η μεγαλύτερη θαυμάστρια σου. Λάμψε δυνατά Φώτη! Για πάντα στο πλευρό σου» γράφει η Ελένη Βουλγαράκη για την μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η ανάρτησή της:

βουλγαρακη

Η Ελένη Βουλγαράκη κι ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που έχει βρεθεί στις κερκίδες του ΟΑΚΑ για να απολαύσει τον αγαπημένο της, ενώ συχνά ποστάρει μηνύματα για εκείνον και τις επιτυχίες του.

Ελένη Βουλγαράκη: Ξεσπά για την «εμετική ηλιθιότητα από μικρόψυχους»

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top