Αγοράκι 2 ετών έκανε δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες στο σνούκερ!

Χρησιμοποιεί σκαμνάκι για να χτυπήσει τις μπάλες του μπιλιάρδου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.01.26 , 15:42 Βιολάντα: Τι κατέθεσε ο ιδιοκτήτης για τη φονική έκρηξη
29.01.26 , 15:38 Φωτιά Βιολάντα: Το Star στο σημείο της τραγωδίας με τις δεξαμενές προπανίου
29.01.26 , 15:37 Επείγουσα αεροδιακομιδή νεογνού λόγω λοίμωξης
29.01.26 , 15:11 Πρόγραμμα Δωρεάς Τροφίμων «Θρέφουμε με αγάπη» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε
29.01.26 , 15:11 MasterChef: Οι τελευταίες λευκές ποδιές είναι πλέον μετρημένες!
29.01.26 , 15:01 Η Έλενα Τσαγκρινού χώρισε από τον Dj Stephan: «Είναι κάτι που πληγώνει»
29.01.26 , 14:30 Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»
29.01.26 , 14:28 Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
29.01.26 , 14:04 Οι ευνοϊκές και ποιες οι δύσκολες μέρες του Φλεβάρη για το κάθε ζώδιο
29.01.26 , 13:45 Αθηνά Ωνάση: Ποια είναι η περιουσία της - Οι επενδύσεις και τα ακίνητα
29.01.26 , 13:42 MasterChef: «Η σημερινή ημέρα θα κρίνει αν θα κοιμηθείτε στο σπίτι σας»
29.01.26 , 13:31 «'Έχει ενημερώσει ο Αντετοκούνμπο, έτοιμος να αλλάξει πόλη και ομάδα»
29.01.26 , 13:26 Αλειφερόπουλος: «Με τη Μαρία Αλειφέρη δεθήκαμε όταν μπήκα στην υποκριτική»
29.01.26 , 13:21 Θα έρθουν οι φίλοι σου το Σαββατοκύριακο; Φτιάξε τους αυτό το υπέροχο γλυκό
29.01.26 , 13:17 Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ
Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέθανε η μητέρα του
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με chic total black look και YSL τσάντα
Στα «ύψη» η τιμή της χρυσής λίρας - Πόσο αγοράζεται και πόσο πωλείται
Δήμας - Σκαφιδά: Βόλτα με τη μικρή Ελευθερία και τον 16χρονο Νικόλα Δήμα
Βιολάντα: Θρήνος στην κηδεία της Σταυρούλας - Συντετριμμένα τα 3 παιδιά της
Τροχαίο ΠΑΟΚ: «Σκοτώθηκε στον ίδιο δρόμο με τον πατέρα του»
Ελένη Μενεγάκη: Δείχνει για πρώτη φορά την κόρη της, Βαλέρια - Έγινε 18!
Βάρκιζα: Υποχώρησε τμήμα της παραλίας Κανάρια - Αποκλεισμένη η περιοχή
Αντιγόνη Κουλουκάκου: «Άμα το 'ξερα νωρίτερα θα 'χα κάνει κι άλλα παιδιά»
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με casual chic outfit στο κέντρο της Αθήνας
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα αγόρι μόλις δύο ετών κατέρριψε δύο ρεκόρ Γκίνες στο σνούκερ!

Ο Τζουντ Όουενς από το Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας κατέχει πλέον το ρεκόρ του νεότερου ατόμου που έκανε στο στο σνούκερ double pot (έβαλε δύο μπάλες σε δύο διαφορετικές τρύπες με ένα μόνο χτύπημα της λευκής μπάλας), καθώς και του νεότερου ατόμου που πέτυχε bank shot (χτύπημα με ανάκληση της μπάλας σε μία ή περισσότερες πλευρές του τραπεζιού πριν καταλήξει στην τρύπα).  

Αγόρι 2 ετών στο βιβλίο Γκίνες για σνούκερ

Πρόκειται για τον νεαρότερο παίκτη που έχει καταφέρει και τα δύο αυτά εντυπωσιακά χτυπήματα, αλλά και για έναν από τους νεότερους κατόχους ρεκόρ στην ιστορία των Guinness World Records

 

 

Ο τρόπος που παίζει ο μικρός Τζουντ είναι ιδιαίτερα χαριτωμένος, αφού χρησιμοποιεί ένα σκαμνάκι για να φτάνει στο τραπέζι.

«Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Χρησιμοποιούσαμε σκαμπό από μπαρ όπου κι αν πηγαίναμε. Στη συνέχεια βρήκαμε ένα σκαμπό που αρχικά το είχαμε κυρίως για το μαγείρεμα, αλλά τελικά το προσαρμόσαμε για να παίζει σνούκερ», δήλωσε ο πατέρας του. 

Εκτός από το σνούκερ, ο Τζουντ λατρεύει και το ποδόσφαιρο και είναι φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Την ίδια ώρα, εξελίσσεται σε... influencer, αφού έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάρη στα βίντεο με τα κατορθώματά του. 

Τι είναι το σνούκερ 

Το σνούκερ (snooker) είναι ένα παιχνίδι μπιλιάρδου, αλλά πιο απαιτητικό και στρατηγικό από το κλασικό μπιλιάρδο που γνωρίζουν οι περισσότεροι. 

Παίζεται σε μεγάλο τραπέζι με: 

  • 15 κόκκινες μπάλες 
  • 6 χρωματιστές μπάλες (κίτρινη, πράσινη, καφέ, μπλε, ροζ, μαύρη) 
  • 1 άσπρη μπάλα (η μπάλα του χτυπήματος) 

Ο παίκτης πρέπει: 

  • Να βάζει εναλλάξ μία κόκκινη και μετά μία χρωματιστή. 
  • Κάθε μπάλα έχει συγκεκριμένη αξία πόντων. 
  • Στόχος είναι να συγκεντρώσει περισσότερους πόντους από τον αντίπαλο. 
  • Όταν τελειώσουν οι κόκκινες, οι χρωματιστές μπαίνουν με συγκεκριμένη σειρά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού. 

Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ότι δε βασίζεται μόνο στη δύναμη, αλλά κυρίως στη στρατηγική και την ακρίβεια. Οι παίκτες συχνά προσπαθούν να αφήσουν τον αντίπαλο σε δύσκολη θέση (safety), ενώ τα παιχνίδια μπορεί να κρατήσουν πολλή ώρα.  

Το σνούκερ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μεγάλη Βρετανία, σε χώρες της Κοινοπολιτείας, αλλά και την Κίνα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GUINNESS WORLD RECORDS
 |
ΡΕΚΟΡ ΓΚΙΝΕΣ
 |
2ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΣΝΟΥΚΕΡ
 |
ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top