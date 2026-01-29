Αγοράκι 2 ετών έκανε δύο παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες στο σνούκερ!

Ένα αγόρι μόλις δύο ετών κατέρριψε δύο ρεκόρ Γκίνες στο σνούκερ!

Ο Τζουντ Όουενς από το Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας κατέχει πλέον το ρεκόρ του νεότερου ατόμου που έκανε στο στο σνούκερ double pot (έβαλε δύο μπάλες σε δύο διαφορετικές τρύπες με ένα μόνο χτύπημα της λευκής μπάλας), καθώς και του νεότερου ατόμου που πέτυχε bank shot (χτύπημα με ανάκληση της μπάλας σε μία ή περισσότερες πλευρές του τραπεζιού πριν καταλήξει στην τρύπα).

Πρόκειται για τον νεαρότερο παίκτη που έχει καταφέρει και τα δύο αυτά εντυπωσιακά χτυπήματα, αλλά και για έναν από τους νεότερους κατόχους ρεκόρ στην ιστορία των Guinness World Records.

Ο τρόπος που παίζει ο μικρός Τζουντ είναι ιδιαίτερα χαριτωμένος, αφού χρησιμοποιεί ένα σκαμνάκι για να φτάνει στο τραπέζι.

«Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο. Χρησιμοποιούσαμε σκαμπό από μπαρ όπου κι αν πηγαίναμε. Στη συνέχεια βρήκαμε ένα σκαμπό που αρχικά το είχαμε κυρίως για το μαγείρεμα, αλλά τελικά το προσαρμόσαμε για να παίζει σνούκερ», δήλωσε ο πατέρας του.

Εκτός από το σνούκερ, ο Τζουντ λατρεύει και το ποδόσφαιρο και είναι φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Την ίδια ώρα, εξελίσσεται σε... influencer, αφού έχει αποκτήσει μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χάρη στα βίντεο με τα κατορθώματά του.

Τι είναι το σνούκερ

Το σνούκερ (snooker) είναι ένα παιχνίδι μπιλιάρδου, αλλά πιο απαιτητικό και στρατηγικό από το κλασικό μπιλιάρδο που γνωρίζουν οι περισσότεροι.

Παίζεται σε μεγάλο τραπέζι με:

15 κόκκινες μπάλες

6 χρωματιστές μπάλες (κίτρινη, πράσινη, καφέ, μπλε, ροζ, μαύρη)

1 άσπρη μπάλα (η μπάλα του χτυπήματος)

Ο παίκτης πρέπει:

Να βάζει εναλλάξ μία κόκκινη και μετά μία χρωματιστή.

Κάθε μπάλα έχει συγκεκριμένη αξία πόντων.

Στόχος είναι να συγκεντρώσει περισσότερους πόντους από τον αντίπαλο.

Όταν τελειώσουν οι κόκκινες, οι χρωματιστές μπαίνουν με συγκεκριμένη σειρά μέχρι το τέλος του παιχνιδιού.

Αυτό που το κάνει ιδιαίτερο είναι ότι δε βασίζεται μόνο στη δύναμη, αλλά κυρίως στη στρατηγική και την ακρίβεια. Οι παίκτες συχνά προσπαθούν να αφήσουν τον αντίπαλο σε δύσκολη θέση (safety), ενώ τα παιχνίδια μπορεί να κρατήσουν πολλή ώρα.

Το σνούκερ είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στη Μεγάλη Βρετανία, σε χώρες της Κοινοπολιτείας, αλλά και την Κίνα.