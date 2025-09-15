Ιωάννα Τούνη: Η πρώτη αντίδραση για τον φημολογούμενο σύντροφό της

Για πρώτη φορά η κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star συνάντησε την Ιωάννα Τούνη μετά τη βραδινή έξοδο που έκανε με τον φημολογούμενο σύντροφό της, Ρομπέρτο, σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και το βίντεο που κυκλοφόρησε.

Η γνωστή influencer ήρθε στην Αθήνα για 24 ώρες και η κάμερα της εκπομπής με τον Πάνο Παπαδόπουλο τη συνάντησαν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.

«Καλώς τους! Πέρασα πολύ ωραία το καλοκαίρι. Και ο Πάρης μια χαρά είναι» ανέφερε αρχικά η Ιωάννα Τούνη, ενώ όσον αφορά στο βίντεο που κυκλοφόρησε με τον Ρομπέρτο από την εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», η Influencer απάντησε:

«Παιδιά ό,τι θέλω να ξέρετε και ό,τι είναι να βλέπετε είναι στα social media μου αναρτημένα. Σας ευχαριστώ. Κάποια στιγμή σίγουρα θα κάνω το επόμενο βήμα στη ζωή μου».

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη

Ο Ρομπέρτο είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διατηρεί χαμηλό προφίλ απέναντι στα media. Διατηρεί δημοφιλή καφετέρια στο κέντρο της πόλης, η οποία αποτελεί στέκι για την Ιωάννα Τούνη τους τελευταίους τρεις μήνες τουλάχιστον.

Πριν από μερικές εβδομάδες η Ιωάννα Toύνη μίλησε στο podcast του φίλου της Ανέστη Ευαγγελόπουλου και στην ερώτησή του για το αν υπάρχει νέος σύντροφος στη ζωή της, εκείνη απάντησε:

«Η ζωή προχωράει. Όταν είναι να μάθετε κάτι, θα το μάθετε από εμένα. Μετάφρασέ το όπως θέλεις. Δεν έχω μάθει από τα λάθη μου, αλλά έχουμε την εξής διαφορετική μεταβλητή. Πλέον νιώθω ότι θα ψάχνω daddy material για τον Πάρη. Θα ψάχνω πρώτα έναν σωστό σύντροφο. Θα είναι μια φιγούρα που κάποια στιγμή θα βρεθεί δίπλα στο παιδί μου. Οπότε νιώθω ότι ψάχνω πολύ διαφορετικό άνθρωπο από αυτό που έψαχνα πριν. Θέλω υγιείς ανθρώπους χωρίς τοξικότητα και χωρίς να πρέπει να πληρώσει κάτι το παιδί μου από τις δικές μου επιλογές. Οπότε αυτή η μεταβλητή αλλάζει πολλά για εμένα.

Δεν είχα ποτέ σύντροφο που να βγάζει παραπάνω χρήματα από μένα, δεν έχω ψάξει ποτέ σύντροφο χορηγό, ενώ βλέπεις άλλες να είναι με καναλάρχες, εφοπλιστές και επιχειρηματίες. Είμαι πολύ μακριά από όλο αυτό. Πάντα θα ήμουν με κάποιον από έρωτα, από τίποτα άλλο. Στην επιλογή των ανθρώπων τριγύρω μου, είμαι των συναισθημάτων».

Η αντίδρασή της για το story του Δημήτρη Αλεξάνδρου

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για τις αναρτήσεις όλο νόημα που έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, μετά τη συνέντευξή της στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο και τις αποκαλύψεις για την σχέση τους και τον χωρισμό τους, με την ίδια να λέει χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω! Ρωτήστε τον!».

Υπενθυμίζεται ότι η Ιωάννα Τούνη είχε μιλήσει στην εν λόγω συνέντευξη για τις ευθύνες της σε αυτό το χωρισμό: «Έφταιξα που δεν πήρα την απόφαση να χωρίσω νωρίτερα. Δεν δέχομαι ότι σε έναν χωρισμό φταίνε πάντα και οι δύο εξίσου. Ήμουν full busy, πηγαινοερχόμουν στη Θεσσαλονίκη και λιποθυμούσα στο αεροδρόμιο. Το θεωρούσε δεδομένο. Θα είχα δει νωρίτερα πράγματα, αν είχαμε χαλάσει χατίρια νωρίτερα».

Τότε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προτίμησε να απαντήσει με τον δικό του τρόπο, μέσα από ένα story στον λογαριασμό του στο Instagram, όπου δημοσίευσε μία φωτογραφία που είχε ανεβάσει πριν από 10 χρόνια από το Rock n Roll στη Μύκονο.

Μαζί με αυτή, δημοσίευσε και ένα ακόμη throwback post που έγραφε χαρακτηριστικά: «Μην ρίχνετε μόνο ευθύνες… Σηκώστε και καμία».