Ιωάννα Τούνη: Για καφέ στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της

Η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Τρίτης μετά το τέλος της προπόνησής της, πήγε για τον καθιερωμένο της καφέ μαζί με τη φίλη της στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της.

Είναι η πρώτη φορά που η γνωστή influencer ανεβάζει φωτογραφία από το μαγαζί του επιχειρηματία, μετά τις έντονες φήμες ότι είναι ζευγάρι.

Μάλιστα, το σαββατοκύριακο έκανε μια βραδινή έξοδο στη Θεσσαλονίκη με την παρέα της και στο πλευρό της βρέθηκε και ο γοητευτικός επιχειρηματίας.

Οι δυο τους εθεάθησαν στην πρεμιέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, όπου δε δίστασαν να συνομιλούν. Μάλιστα, τα πειράγματα από την Ιωάννα Τούνη στον Ρομπέρτο έδιναν κι έπαιρναν, όπως θα δείτε στα πλάνα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα».

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη

Ο Ρομπέρτο είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διατηρεί χαμηλό προφίλ απέναντι στα media. Διατηρεί δημοφιλή καφετέρια στο κέντρο της πόλης, η οποία αποτελεί στέκι για την Ιωάννα Τούνη τους τελευταίους τρεις μήνες τουλάχιστον.