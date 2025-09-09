Ιωάννα Τούνη: Για καφέ στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της

Πρώτη φορά ανεβάζει φωτογραφία από το μαγαζί του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.09.25 , 20:47 Σεισμός Νέα Στύρα: «Λαβώθηκαν» 15 σπίτια - Επηρεάστηκε το ρήγμα του Ωρωπού;
09.09.25 , 20:44 CUPRA: Τι ξεχωριστό έχουν οι «Tribe Εκδόσεις» - Πότε έρχονται
09.09.25 , 20:40 Ιπποκράτειο: Πώς επιασαν στη «φάκα» πασίγνωστο γιατρό για φακελάκι
09.09.25 , 20:31 Ζήνα Κουτσελίνη: Η αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της λίγο πριν την πρεμιέρα
09.09.25 , 20:23 Μαφία της Κρήτης: Επιμένει ο ξενοδόχος ότι τα 175 στρέμματα του ανήκουν
09.09.25 , 20:07 Σοφία Καρβέλα: «17 χρόνια νηφάλια σήμερα»
09.09.25 , 19:59 Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια από τον θάνατό του
09.09.25 , 19:53 Γερμανία: Σαμποτάζ η διακοπή ρεύματος στο νοτιοανατολικό Βερολίνο;
09.09.25 , 19:28 Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
09.09.25 , 19:23 Oι 12 λόγοι που τα ζώδια λατρεύουν την Παρθένο
09.09.25 , 19:13 Πιερρακάκης: Μηδενικός φόρος πολυτέκνων και για ελεύθερους επαγγελματίες
09.09.25 , 18:50 Αννίτα Πάνια σε Νίκο Καρβέλα: «Χρόνια πολλά μωρό μου, γκομενάκι μου»
09.09.25 , 18:47 Volvo: Όλα τα ηλεκτρικά με συνολικό όφελος έως 10.000 ευρώ
09.09.25 , 18:40 Kymco Xciting VS 400 E5+: Η τιμή στην Ελλάδα
09.09.25 , 18:25 Επίδομα 250 και 500 ευρώ: Ποιοι θα το λάβουν τον Νοέμβριο
Ιωάννα Μαλέσκου: Η βάπτιση της κόρης της στη θάλασσα & οι μπομπονιέρες
Ιωάννα Μαλέσκου: Το μήνυμα όλο νόημα για τα δημοσιεύματα περί χωρισμού
Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
Σταύρος Ξαρχάκος - Ηρώ Σαΐα: Με τα δίδυμα παιδιά τους στο Ηρώδειο
Γιώργος Χρανιώτης: «Μπορεί άθελά μου να συνέβαλα στο να μην είναι στη ζωή»
«Έμαθα ότι παντρεύεται!»: Η ατάκα του Πλούταρχου για την κόρη του Κατερίνα
Τζένη Μπαλατσινού: Στο Ηρώδειο με τον πατέρα της & τον Βασίλη Κικίλια
Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα: Θρήνος για τη 19χρονη Κάτια
Εριέττα Κούρκουλου: Σπάνιες φωτογραφίες με τον άντρα της, Βύρωνα Βασιλειάδη
Αποκλεισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η Ιωάννα Τούνη με τον φημολογούμενο σύντροφο της - Καλοκαίρι Παρέα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Τρίτης μετά το τέλος της προπόνησής της, πήγε για τον καθιερωμένο της καφέ μαζί με τη φίλη της στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της.

Ιωάννα Τούνη: Ποιος είναι ο νέος της σύντροφος - Ωραίος και επιχειρηματίας

Είναι η πρώτη φορά που η γνωστή influencer ανεβάζει φωτογραφία από το μαγαζί του επιχειρηματία, μετά τις έντονες φήμες ότι είναι ζευγάρι.

Ιωάννα Τούνη: Η έξοδος στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της

Ιωάννα Τούνη: Η έξοδος στο μαγαζί του συντρόφου της

Μάλιστα, το σαββατοκύριακο έκανε μια βραδινή έξοδο στη Θεσσαλονίκη με την παρέα της και στο πλευρό της βρέθηκε και ο γοητευτικός επιχειρηματίας.

Ιωάννα Τούνη: Για καφέ στο μαγαζί του φημολογούμενου συντρόφου της

Οι δυο τους εθεάθησαν στην πρεμιέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, όπου δε δίστασαν να συνομιλούν. Μάλιστα, τα πειράγματα από την Ιωάννα Τούνη στον Ρομπέρτο έδιναν κι έπαιρναν, όπως θα δείτε στα πλάνα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα».

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη

Ο Ρομπέρτο είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διατηρεί χαμηλό προφίλ απέναντι στα media. Διατηρεί δημοφιλή καφετέρια στο κέντρο της πόλης, η οποία αποτελεί στέκι για την Ιωάννα Τούνη τους τελευταίους τρεις μήνες τουλάχιστον.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top