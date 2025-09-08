Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο

Η γνωστή influencer Ιωάννα Τούνη απαθανατίστηκε σε βραδινή έξοδο στη Θεσσαλονίκη, έχοντας στο πλευρό της τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο. Η επιχειρηματίας φαίνεται πως μετά τον χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου έχει βρει ξανά τον έρωτα.

Πριν λίγο καιρό είχε γίνει γνωστό και το όνομα του νέου της συντρόφου με τον οποίο κρατούν κρυφή τη σχέση τους. Ο Ρομπέρτο είναι ένας πολύ γοητευτικός άντρας ο οποίος είναι επιχειρηματίας και έχει μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Οι δυο τους εθεάθησαν στην πρεμιέρα του Νίκου Οικονομόπουλου, όπου δε δίστασαν να συνομιλούν. Μάλιστα, τα πειράγματα από την Ιωάννα Τούνη στον Ρομπέρτο έδιναν κι έπαιρναν, όπως θα δείτε στα πλάνα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα».

Η influencer φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαρούμενη και χαλαρή παρόλο που ξέρει ότι σίγουρα όλο και κάποιος θα... απαθανατίζει τη στιγμή τους. Αν και οι ίδιοι δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής τις φήμες, οι εικόνες τους - όπως ήταν αναμενόμενο - προκάλεσαν έντονο σχολιασμό.