Ιωάννα Τούνη: «Σήμερα είναι η ευκαιρία να κάνεις ένα μικρό restart»

«Σήμερα είναι η ευκαιρία να κάνεις ένα μικρό restart» ήταν η συμβουλή της Ιωάννας Τούνη στους διαδικτυακούς της φίλους με αφορμή την 1η Σεπτέμβρη σήμερα. Η influencer, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να ευχηθεί στους διαδικτυακούς φίλους της «καλό μήνα» και να τους παροτρύνει να δουλέψουν για όσα θέλουν.

«Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα! Σήμερα είναι η ευκαιρία να κάνεις ένα μικρό restart, μία νέα αρχή! Βρες χρόνο να κάνεις μια μικρή λίστα με όλα όσα θέλεις να αλλάζεις την φετινή σεζόν και ξεκίνα να δουλεύεις για αυτά άμεσα. Ή τώρα ή ποτέ. Άντε! Μπορείς συμπεθέρα! Είναι η τέλεια μέρα για να κάνεις restart, να επαναπροσδιορίσεις στόχους και να κάνεις την do list σου! Στέλνω μεγάλο φιλί» ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.