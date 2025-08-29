Ιωάννα Τούνη: «Aισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά...»

Μετά την εξομολόγηση πως πάσχει από Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή η Ιωάννα Τούνη πήγε για προπόνηση, ανεβάζοντας βίντεο μέσα από το γυμναστήριο.

Σε αυτό αποκαλύπτει πως τον τελευταίο καιρό την έχει κυριεύσει το άγχος της κι αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις της.

«Ακόμη μία ημέρα σήμερα που νιώθω πολύ στρεσαρισμένη, τρέχουν πολλές υποχρεώσεις και εγώ κάπως αισθάνομαι πως δεν μπορώ να αποδώσω πουθενά…», έγραψε η ίδια στη λεζάντα του βίντεο.

Ιωάννα Τούνη: Η μεγάλη αλλαγή στο σώμα της

Πρόσφατα η influencer κι επιχειρηματίας είχε απαντήσει στα σχολία των διαδικτυακών της φίλων που τη ρωτούσαν πώς τα κατάφερε και το σώμα της δείχνει καλύτερο τώρα σε σχέση με πριν την εγκυμοσύνη της.

«Τους τελευταίους μήνες έχω λάβει πολλά πολλά μηνύματα από εσάς συμπεθέρες μου για το πόσο πολύ έχει αλλάξει το σώμα μου. Για το πώς γίνεται να είναι ακόμη καλύτερο από ότι πριν να κάνω μωρό.

Και η αλήθεια είναι πως έχω δουλέψει πολύ γι’ αυτό. Και στα 32 μου πλέον μπορώ να σου πω ότι το μυστικό για το dream body δεν είναι σε καμία περίπτωση να πεινάς, να τρως μόνο σαλάτα ή οτιδήποτε σχετικό», είχε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτησή της.