Route 360: Ο τυφώνας που σκόρπισε τον πανικό στον Γιάννη Αποστολάκη

Με ένα πρωτόγνωρο γεγονός βρέθηκαν αντιμέτωποι ο Γιάννης Αποστολάκης κι η σύντροφός του Βάσω Βιλέγκας στο σημερινό επεισόδιο του Route 360, καθώς διαπίστωσαν ότι πολύ σύντομα ένας τυφώνας θα πλησίαζε στο μέρος που διέμεναν.

«Έχουμε περάσει τους τελευταίους δύο μήνες στα Φίτζι, και ποτέ δεν έχουμε βαρεθεί τόσο πολύ όσο τώρα. Το σχέδιο μας ήταν να περάσουμε για Νέα Ζηλανδία την άλλη εβδομάδα, όμως δε βόλεψε. Ξυπνάω το πρωί και παθαίνω το πρώτο σοκ», είπε στην κάμερα ο Γιάννης Αποστολάκης διαπιστώνοντας ότι σε τρεις ημέρες θα τους χτυπήσει τυφώνας.  

Route 360: Γιάννης & Βάσω επισκέφτηκαν το χωρίο που βουλιάζει!

«Έχουμε τρεις μέρες μπροστά μας μέχρι να βρούμε λύση», πρόσθεσε ο Γιάννης Αποστολάκης ανήσυχος σύμφωνα με το μοντέλο του δελτίου καιρού. 

