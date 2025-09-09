Ανθή Βούλγαρη: «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας»

Ιδιαίτερα εκνευρισμένη εμφανίστηκε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου η Ανθή Βούλγαρη. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Σπανάκη για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο κ. Σπανάκης δεν απαντούσε τα ερωτήματα που είχαν τεθεί από τους παρουσιαστές, με την Ανθή Βούλγαρη να του επισημαίνει: «Kύριε Σπανάκη είμαστε εδώ για να ρωτάμε, δεν θα το πάμε έτσι σήμερα. Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας. Μισό λεπτό! Θέλουμε να απαντάτε, σας παρακαλώ! Να κάνουμε διάλογο». Τότε, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος επιχείρησε να εκτονώσει την κατάσταση λέγοντας: «Μα διάλογο κάνουμε».

Η συζήτηση ωστόσο φούντωσε περισσότερο, καθώς ο κ. Σπανάκης αντέδρασε: «Με διακόπτετε σκοπίμως. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή σας κα Βούλγαρη». Η παρουσιάστρια τότε του απάντησε, χωρίς να κρύψει την ενόχλησή της: «Είστε πολύ ασεβής».

Ανθή Βούλγαρη: Η εγκυμοσύνη κι η επιστροφή στην ενημέρωση

Μετά από τέσσερις μήνες απουσίας, η Ανθή Βούλγαρη επέστρεψε στα μέσα Ιουνίου στην πρωινή ζώνη του Mega. Η γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε ξανά στο πλευρό του Ιορδάνη Χασαπόπουλου στο πλατό της ενημερωτικής εκπομπής, με θερμή υποδοχή από κοινό και συναδέλφους.

Η επιστροφή της σχολιάστηκε θετικά στα social media, ενώ ο συμπαρουσιαστής της την καλωσόρισε με συγκίνηση στον «αέρα»: «Καλώς ήρθες πίσω, μας έλειψες πολύ. Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς την Ανθή μας».

Εμφανώς ανανεωμένη και χαμογελαστή, φορώντας ένα κίτρινο φόρεμα, ευχαρίστησε δημόσια την ομάδα της εκπομπής και το κοινό για τη στήριξη κατά την περίοδο της άδειάς της.

Η τετράμηνη απουσία της οφειλόταν στη γέννηση του πρώτου της παιδιού, του γιου της, καρπού του έρωτά της με τον σύζυγό της Κώστα Κωνσταντινίδη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε επιλέξει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.