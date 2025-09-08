IQ 160: Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο του Β' κύκλου

Στις 21:00 στο Star - Ο 3ος κύκλος έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν

IQ 160: Τι θα δούμε στο 7ο επεισόδιο του Β' κύκλου
O 3ος κύκλος της αγαπημένης αστυ- κωμικής σειράς IQ 160 έρχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star με χιούμορ, ανατροπές, αστυνομικό μυστήριο, γέλιο, έρωτες αλλά και… ένα μωρό!

Λίγο πριν τις νέες περιπέτειες της Σμαράγδας Καρύδη στον ρόλο της Πηνελόπης Μουρίκη και του Νίκου Κουρή στον ρόλο του Αργύρη Καλατζή, μπορείτε να κάνετα refresh στη σειρά που αγαπήσαμε με τα επεισόδια του Β΄κύκλου, που προβάλλονται καθημερινά στο Star, στις 21:00.

Δείτε εδώ τα επεισόδια του 1ου κύκλου και του 2ου κύκλου

IQ 160: Περίληψη 7ου Επεισοδίου Β' Κύκλου

Ο Τηλέμαχος πιέζει την Πηνελόπη να δημοσιοποιήσουν τη σχέση τους, αλλά εκείνη διστάζει. Όμως, ο Αργύρης θα τους δει τυχαία να φιλιούνται, κοντά στη σκηνή του νέου εγκλήματος. Μια γυναίκα έχει πυροβοληθεί στη λίμνη του Μαραθώνα, με τρόπο που παραπέμπει σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Το θύμα διατηρούσε μια σχολή ρυθμικής γυμναστικής μαζί με τον άντρα της.

Η έρευνα αποκαλύπτει κάποιες περίεργες κινήσεις του θύματος, που γίνονταν με άκρα μυστικότητα και η Πηνελόπη υποψιάζεται ότι μπορεί να ήταν ξένη κατάσκοπος! Τελικά, αποκαλύπτεται ότι στα νεανικά της χρόνια ήταν μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης και εξασφάλισε ασυλία, καταδίδοντας τους συνεργάτες της. Ένας από αυτούς μόλις βγήκε από τη φυλακή, όπου έμεινε για δέκα χρόνια και είχε σίγουρα κίνητρο να την εκδικηθεί. Είναι, όμως, αυτός ο ένοχος;

Παράλληλα, στη ζωή της Πηνελόπης, γίνονται ανατροπές. Ο Τηλέμαχος έχει αρχίσει να κουράζεται από τον χαοτικό τρόπο της ζωής της και αποφασίζει να απομακρυνθεί, ενώ η Πηνελόπη μαθαίνει περίλυπη ότι ο Αργύρης και η Ιωάννα αποφάσισαν να συζήσουν...

IQ 160
