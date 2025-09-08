Φάρμα: Δείτε πού θα γίνονται οι δοκιμασίες

ΦΑΡΜΑ: Πρεμιέρα 15/9, στις 21.00 στο Star

08.09.25 , 15:32 Φάρμα: Δείτε πού θα γίνονται οι δοκιμασίες
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μέσα σε ένα εντυπωσιακό τοπίο με πανύψηλα έλατα, στάβλους, άχυρο και ξύλινες κατασκευές, οι παίκτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πιο απαιτητική καθημερινότητα. Ολα αυτά, φυσικά, στη ΦΑΡΜΑ. Παρουσιαστής και φέτος, ο αγαπημένος Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

«Καλώς ήρθατε στη Φάρμα» - Οι φωτογραφίες από το σπίτι

ΦΑΡΜΑ: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/9 ΣΤΙΣ 21.00, ΣΤΟ STAR!

Μακριά από κάθε άνεση της σύγχρονης ζωής, οι παίκτες θα χρειαστεί να δουλέψουν σκληρά, να συνεργαστούν, να αντέξουν και να αποδείξουν ότι μπορούν να επιβιώσουν με τα πιο απλά μέσα.

Οι δοκιμασίες θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που κόβουν την ανάσα. Το τοπίο όπως θα δείτε, είναι μαγικό! Εκεί, οι παίκτες θα μετρούν καθημερινά τις δυνάμεις και τις αντοχές τους.

Φάρμα: Δείτε πού θα γίνονται οι δοκιμασίες

 

ΦΑΡΜΑ
Back to Top