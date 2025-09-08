Μέσα σε ένα εντυπωσιακό τοπίο με πανύψηλα έλατα, στάβλους, άχυρο και ξύλινες κατασκευές, οι παίκτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με την πιο απαιτητική καθημερινότητα. Ολα αυτά, φυσικά, στη ΦΑΡΜΑ. Παρουσιαστής και φέτος, ο αγαπημένος Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

ΦΑΡΜΑ: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 15/9 ΣΤΙΣ 21.00, ΣΤΟ STAR!

Μακριά από κάθε άνεση της σύγχρονης ζωής, οι παίκτες θα χρειαστεί να δουλέψουν σκληρά, να συνεργαστούν, να αντέξουν και να αποδείξουν ότι μπορούν να επιβιώσουν με τα πιο απλά μέσα.

Οι δοκιμασίες θα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που κόβουν την ανάσα. Το τοπίο όπως θα δείτε, είναι μαγικό! Εκεί, οι παίκτες θα μετρούν καθημερινά τις δυνάμεις και τις αντοχές τους.

Φάρμα: Δείτε πού θα γίνονται οι δοκιμασίες