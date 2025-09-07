Λιάγκας: Με τους γιους του στη Δανία- Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι

Στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς περνάει ο Γιώργος Λιάγκας λίγες μέρες πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο παρουσιαστής της εκπομπής “Πρω1νό”, αφού πέρασε λίγες μέρες με τη σύντροφό του Μαρία Αντωνά στην Τήνο και τη Μύκονο, πήρε τους δύο γιους του, Γιάννη και Δημήτρη και πήγαν στη Δανία.

Πατέρας και γιοι ενθουσιάστηκαν με τις ομορφιές της Κοπεγχάγης με τον παρουσιαστή να την παρουσιάζει ως ένα “μαγικό μέρος”.

O παρουσιαστής μάλιστα επισκέφτηκε το Nyhavn, την ιστορική προκυμαία που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Κοπεγχάγης, γνωστό για τα πολύχρωμα κτίρια του 17ου και 18ου αιώνα, τα ζεστά καφέ και εστιατόρια, το Κάστρο του Ρόζενμποργκ, το θεματικό πάρκο “Τιβόλι” αλλά και το Κάστρο του Φρέντερικσμποργκ που κτίστηκε ως βασιλική κατοικία για τον Χριστιανό Δ΄ της Δανίας-Νορβηγίας στις αρχές του 17ου αι.

