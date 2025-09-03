Γιώργος Λιάγκας: Το χιουμοριστικό βίντεο με τη νέα του ομάδα στην εκπομπή

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει τη νέα σεζόν με νέα ομάδα στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της εκπομπής του.
Ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του επέστρεψαν στα γραφεία τους, και όπως κάθε χρόνο, γύρισαν ένα μικρό χιουμοριστικό βίντεο για το come back τους!
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα στη Μύκονο για το ερωτευμένο ζευγάρι
«Είναι δυνατόν να λένε ότι σε αυτή την εκπομπή δεν αφήνω κανέναν να μιλήσει;» ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής και να δίνει τον λόγο στην ομάδα του, αλλά χωρίς να τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν.
Η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 09.00. Οι συνεργάτες του που θα βρίσκονται στο πάνελ θα είναι: Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Πάνος Κατσαρίδης, Δέσποινα Καμπούρη, Γιώτα Κηπουρού, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Σταύρος Μπαλάσκας.
