Γιώργος Λιάγκας: Το χιουμοριστικό βίντεο με τη νέα του ομάδα στην εκπομπή

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει τη νέα σεζόν με νέα ομάδα στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της εκπομπής του.

Ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του επέστρεψαν στα γραφεία τους, και όπως κάθε χρόνο, γύρισαν ένα μικρό χιουμοριστικό βίντεο για το come back τους!

«Είναι δυνατόν να λένε ότι σε αυτή την εκπομπή δεν αφήνω κανέναν να μιλήσει;» ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής και να δίνει τον λόγο στην ομάδα του, αλλά χωρίς να τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν.

Η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 09.00. Οι συνεργάτες του που θα βρίσκονται στο πάνελ θα είναι: Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Πάνος Κατσαρίδης, Δέσποινα Καμπούρη, Γιώτα Κηπουρού, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Σταύρος Μπαλάσκας.