Γιώργος Λιάγκας: Το χιουμοριστικό βίντεο με τη νέα του ομάδα στην εκπομπή

Η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου

Ο Γιώργος Λιάγκας επιστρέφει τη νέα σεζόν με νέα ομάδα στο Πρωινό του ΑΝΤ1 και ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της εκπομπής του.

Ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του επέστρεψαν στα γραφεία τους, και όπως κάθε χρόνο, γύρισαν ένα μικρό χιουμοριστικό βίντεο για το come back τους!

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα στη Μύκονο για το ερωτευμένο ζευγάρι

«Είναι δυνατόν να λένε ότι σε αυτή την εκπομπή δεν αφήνω κανέναν να μιλήσει;» ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής και να δίνει τον λόγο στην ομάδα του, αλλά χωρίς να τους επιτρέπει να ολοκληρώσουν.

Η πρεμιέρα της εκπομπής θα γίνει τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 09.00. Οι συνεργάτες του που θα βρίσκονται στο πάνελ θα είναι: Τάσος Τεργιάκης, Φωτεινή Πετρογιάννη, Πάνος Κατσαρίδης, Δέσποινα Καμπούρη, Γιώτα Κηπουρού, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Σταύρος Μπαλάσκας.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Giorgos Liagas (@gliagas)

