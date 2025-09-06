Μάρα Ζαχαρέα: Η σύσκεψη λίγο πριν την επιστροφή της στο Δελτίο

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star που θα προβάλλεται κάθε μέρα στις 19:45.

Η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και ενημέρωσης του Star, βρέθηκε σήμερα Σάββατο, στο κανάλι της Κηφισιάς για να κάνει σύσκεψη μαζί με τους συνεργάτες της.

Συζήτησαν θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα όπως τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, τη σύγκρουση του λεωφορείου με τον γερανό στη Συγγρού, και άλλα πολλά. Αργότερα η Μάρα Ζαχαρέα βρέθηκε και στα μοντάζ προκειμένου να δει λεπτομερώς τα θέματα που θα παίξουν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στις 19:45.

Η Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Star μοιράστηκε το βίντεο με τους followers της στο Instagram επισημαίνοντάς τους να μην ξεχάσουν το ραντεβού τους τη Δευτέρα στις 19:45 στο Star.

"Μια καινούργια τηλεοπτική σεζόν ξεκινά τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 19.45. @starchannelnews 📺 Ειδήσεις, γρήγορες, άμεσες, έγκυρες, κοινωνικές. Με λίγα λόγια «Ειδήσεις κοντά σου»…εγραψε στη λεζάντα

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star που θα προβληθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν αναλυτικά ρεπορτάζ, σημαντικές έρευνες, αποκλειστικές αποκαλύψεις και εύστοχες αναλύσεις. Φέτος με τη βοήθεια της επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας, με διαδραστικά στοιχεία, οι ειδήσεις θα γίνουν ακόμα πιο ζωντανές και ρεαλιστικές.