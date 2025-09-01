Μάρα Ζαχαρέα:Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Αναλυτικά ρεπορτάζ και αποκλειστικές αποκαλύψεις καθημερινά στις 19:45

Ακούστε το άρθρο

Η Μάρα Ζαχαρέα στη Διεύθυνση Ειδήσεων μαζί με το έμπειρο δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο, θα βρίσκονται και τη νέα τηλεοπτική σεζόν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων. 

Με ψύχραιμη ματιά και γρήγορα αντανακλαστικά, η ομάδα του Star αποτυπώνει την επικαιρότητα με ουσιαστική ενημέρωση, άμεσα, αξιόπιστα και αντικειμενικά, καλύπτοντας όλα τα κορυφαία γεγονότα, που αφορούν στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και την επιστήμη,  τη στιγμή που συμβαίνουν, όπου κι αν συμβαίνουν. 

Μάρα Ζαχαρέα:Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η Μάρα Ζαχαρέα επιστρέφει στην παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του Star, καθημερινά στις 19:45.

Μάρα Ζαχαρέα:Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Μάρα Ζαχαρέα

Το δελτίο φροντίζει για την ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, παρουσιάζοντας αναλυτικά ρεπορτάζ, σημαντικές έρευνες, αποκλειστικές αποκαλύψεις και εύστοχες αναλύσεις. Φέτος με τη βοήθεια της επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας, με διαδραστικά στοιχεία, οι ειδήσεις θα γίνουν ακόμα πιο ζωντανές και ρεαλιστικές.

Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο θα ξεκινάει στις 14.45, θα  παρουσιάζει καθημερινά ο δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής Γιώργος Ευγενίδης.

Μάρα Ζαχαρέα:Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Γιώργος Ευγενίδης

Κάθε Σαββατοκύριακο, ο Σπύρος Λάμπρου θα είναι στην παρουσίαση  του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων στις 19:45. 

Μάρα Ζαχαρέα:Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Σπύρος Λάμπρου

Το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στις 15:00, καθώς και τα Νοηματικό Δελτίο Ειδήσεων θα παρουσιάζουν η Ράνια Τραγόμαλλου και η Κατερίνα Τσαμούρη.

Μάρα Ζαχαρέα:Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Ράνια Τραγόμαλλου

Μάρα Ζαχαρέα:Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

Κατερίνα Τσαμούρη

Στην παρουσίαση δελτίων επίσης η Βαλεντίνα Καραγεωργίου και η Άννα Σταματιάδου.

Στην  αρχισυνταξία του πολιτικού ρεπορτάζ θα είναι ο Πέτρος Μποτσαράκος και στην αρχισυνταξία του οικονομικού ρεπορτάζ ο Γιώργος Παππούς. 

Οι ανταποκριτές μας, Δημήτρης Σουλτογιάννης, από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, Μαρία Ψαρρά, από την καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και Μαρία Δεναξά, από την πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι,  δίνουν άμεσα το πιο ολοκληρωμένο ρεπορτάζ για όλες τις διεθνείς εξελίξεις και τις αντιδράσεις. 

StarNEWS – Οι ειδήσεις κοντά σου

Διευθύντρια Ειδήσεων – Παρουσίαση: Μάρα Ζαχαρέα
Διευθυντής Σύνταξης: Ηλίας Παπανικολάου 
Διευθύντρια Οπτικοποίησης: Χριστιάννα Χαλκιοπούλου
Προϊστάμενος Αθλητικού Ρεπορτάζ: Θόδωρος Ζαρμακούπης 
Σκηνοθεσία: Σάκης Σιάρκος  
Τεχνικός προϊστάμενος:  Βασιλης Παπαϊωάννου
 

Διαβάστε περισσότερα:
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΑ ΖΑΧΑΡΕΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Back to Top