Moore & Portman καθηλώνουν στην Sunday Premiere της Nova «May December»!

Moore & Portman Στη Sunday Premiere της Nova «May December»
Οι Julianne Moore & Natalie Portman καθηλώνουν στη Sunday Premiere της Nova «May December»!

«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova!

Moore & Portman καθηλώνουν στην Sunday Premiere της Nova «May December»!

  • Κυριακή 7/9 (22:00) στο Novacinema1 με τους Julianne Moore, Natalie Portman, Charles Melton σε σκηνοθεσία του Todd Haynes
  •  Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Moore & Portman καθηλώνουν στην Sunday Premiere της Nova «May December»!

Τη δραματική ταινία «May December» (2023, διάρκειας 107’) με τους Julianne Moore, Natalie Portman, Charles Melton σε σκηνοθεσία του Todd Haynes θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova! 

Moore & Portman καθηλώνουν στην Sunday Premiere της Nova «May December»!

Είκοσι χρόνια ύστερα από ένα μεγάλο σκάνδαλο, μια ηθοποιός υποδύεται τη ζωή μιας γυναίκας που είχε σχέση με έφηβο. Όταν εισχωρεί στην οικογένεια, οι εντάσεις, τα μυστικά και οι ταυτότητες μπερδεύονται. Μην χάσετε την καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 7/9 (22:00)!

Moore & Portman καθηλώνουν στην Sunday Premiere της Nova «May December»!

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

