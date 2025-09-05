Παναγιώτης Στάθης: «Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη»

Ο Παναγιώτης Στάθης θα είναι και επίσημα ο παρουσιαστής του «Καλημέρα Ελλάδα» μαζί με την Άννα Λιβαθυνού συμπαρουσιάστρια.

Παναγιώτης Στάθης - Άννα Λιβαθυνού

Ο Γιώργος Παπαδάκης αποχώρησε από την εκπομπή μετά από 34 χρόνια, αλλά η εκπομπή συνεχίζεται στον ΑΝΤ1 με τον ίδιο τίτλο.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημοσιογραφικό δίδυμο αναλαμβάνει να λέει την πρώτη καλημέρα καθημερινά από τις 6 έως τις 9 το πρωί.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για το «Καλημέρα Ελλάδα»

«Η μακροβιότερη και πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει για 35η σεζόν, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σημαντική ιστορία της.

Από τον Απρίλιο του 1992 μέχρι σήμερα, το «Καλημέρα Ελλάδα» μπαίνει σε εκατομμύρια σπίτια και βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της κοινωνίας με αξιοπιστία, συνέπεια και άμεση ανταπόκριση στις τρέχουσες εξελίξεις. Είναι πάντα εδώ, σε κάθε μεγάλη ή μικρή στιγμή της επικαιρότητας. Μια εκπομπή-σταθμός, που καθιέρωσε την πρωινή ενημέρωση στην Ελλάδα, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και στη συνείδηση των τηλεθεατών.

Αυτή τη σεζόν, η εκπομπή γράφει μια καινούργια σελίδα και περνά σε νέα εποχή, με νέους παρουσιαστές, αλλά με τον ίδιο στόχο: να προσφέρει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης, που υπηρέτησε με ήθος και αλήθεια την Ενημέρωση, δίνει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που θα συνεχίσουν τη διαδρομή της πρωινής ζώνης με την ίδια πυξίδα για ουσιαστικό λόγο και ανθρώπινη ματιά στα γεγονότα.

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 06:00, και καθημερινά, το «Καλημέρα Ελλάδα», έρχεται για να δώσει το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας και να αναδείξει κάθε πλευρά της ειδησεογραφίας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις που θα έχει στη ζωή μας.

Με σύγχρονη, κριτική και άμεση προσέγγιση, ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού θα φέρνουν σε πρώτο πλάνο όλα τα θέματα τα επικαιρότητας, με γνώμονα πάντα τον πολίτη, τις ανάγκες και τα προβλήματα της καθημερινότητάς του. Έγκριτοι καλεσμένοι θα βρίσκονται καθημερινά στο στούντιο για να φωτίζουν σε βάθος καίρια ζητήματα. Σφαιρική ενημέρωση, αξιόπιστη και αντικειμενική παρουσίαση όλων των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και διεθνών εξελίξεων, χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και διαδραστικές ενότητες.

Αντιμετωπίζοντας με αποφασιστικότητα τα ζητήματα που απαιτούν λύσεις, το «Καλημέρα Ελλάδα» θα ακούει καθαρά τη φωνή του πολίτη. Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά μέσα από social media της εκπομπής, να στέλνουν τα σχόλιά τους, να θέτουν ερωτήσεις στους καλεσμένους και να διαμορφώνουν τη ροή της συζήτησης, σε πραγματικό χρόνο.

Το «Καλημέρα Ελλάδα», η πιο σταθερή αξία της πρωινής ενημέρωσης, επιστρέφει ανανεωμένο και έτοιμο για τη νέα εποχή του.

«Καλημέρα Ελλάδα», με τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού: Πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 06:00

Αρχισυνταξία

Άννυ Ζιώγα-Τσερέπα

Σκηνοθεσία

Γρηγόρης Παναγιωτίδης

Δημοσιογραφική ομάδα

Δημήτρης Χριστούλιας (Οικονομικά), Γιώργος Σπανουδάκης (Αθλητικά),Λάζος Μαντικός, Δώρα Γεωργιάδη, Ναταλία Πολυχρονίδου, Αλεξάνδρα Καραγεώργη, Ντέμη Ντάβαρη, Αλκίνοος Βλαχόπουλος (Ρεπορτάζ Θεσσαλονίκης)».

Παναγιώτης Στάθης: «Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, θα υπάρξουν αλλαγές στην εκπομπή»

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι Παρέα», πριν από την πρεμιέρα τους τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στον ΑΝΤ1.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής αναφέρθηκε στο νέο του επαγγελματικό βήμα, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα», ενώ η Άννα Λιβαθυνού δήλωσε κι εκείνη με τη σειρά της για τη συμμετοχή της στην ιστορικότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

«Μεγάλο βάρος, μεγάλη ευθύνη και μεγάλη χαρά που θα πούμε ‘Καλημέρα Ελλάδα. Μια μεγάλη ομάδα που δουλεύει πυρετωδώς. Είναι πολύ τιμητικό να γίνεσαι ο δέκτης μίας επιλογής που σηματοδοτεί μία επανέναρξη για την ιστορικότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης», είπε αρχικά ο Παναγιώτης Στάθης.

«Είναι μεγάλο το βάρος να καθίσεις στην καρέκλα που καθόταν για 34 χρόνια το πιο ιστορικό πρόσωπο της τηλεόρασης που ήταν ο Γιώργος Παπαδάκης. Εμείς ερχόμαστε για να κάνουμε μία καινούργια πρόταση υπό τη σκέπη του ιστορικού τίτλου. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη, για έναν και μόνο λόγο, γιατί δεν αντικαθίσταται. Εννοείται ότι θα υπάρξουν αλλαγές στην εκπομπή, γιατί ο καθένας πρέπει βάλει τη δική του πινελιά», πρόσθεσε.

Για τη συμπαρουσιάστρια του, ο Παναγιώτης Στάθης είπε: «Η Άννα Λιβαθυνού είναι υπέροχη συνάδελφός την ξέρω από πολύ μικρή – είναι δημοσιογραφάρα. Νομίζω θα δέσουμε. Δεν έχω γούρια για τις εκπομπές, κάνω κάποια πράγματα πριν από τις εκπομπές αλλά δεν τα λέω».

Από την πλευρά της η Άννα Λιβαθυνού, πρόσθεσε: «Είμαι πολύ χαρούμενη που έρχομαι στον ΑΝΤ1. Τι να πει κανείς για αυτή την ιστορική εκπομπή με Γιώργο Παπαδάκη; Τον Παναγιώτη τον γνωρίζω πολύ καλά από το δικαστικό ρεπορτάζ όταν ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα. Είναι ένα υπέροχο παιδί, έχω πάρα πολύ καλή σχέση μαζί του».