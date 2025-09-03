Αλήθειες με τη Ζήνα: Πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου με νέα διάρκεια

Η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» συνεχίζεται και αυτή την τηλεοπτική σεζόν με το νέο τρέιλερ να κάνει λόγο για «Νέα Αρχή» και «Νέα Διάρκεια».

«Πάντα με Αλήθειες!» συμπληρώνεται στο τέλος.

Η Ζήνα Κουτσελίνη και η επιτυχημένη εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» συνεχίζει για 11η χρονιά να αναζητά τη διαχρονική αξία της αλήθειας, κόντρα σε κάθε σκοτάδι, κόντρα σε κάθε φόβο, κόντρα σε κάθε αδιέξοδο.

Οι «Αλήθειες» κάνουν πρεμιέρα στις 15 Σεπτεμβρίου στις 11.45. Φέτος, η διάρκεια της εκπομπής αλλάζει. Θα την παρακολουθούμε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11.45 μέχρι τις 14.45, στο Star.