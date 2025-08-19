Nova Sunday Premiere: Δείτε την παιδική ταινία «Ο Πάντινγκτον στο Περού»

Ένα περιπετειώδες ταξίδι με αξέχαστες στιγμές

Τελευταία Νέα
19.08.25 , 15:06 Χανιά: Προφυλακίστηκε ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του
19.08.25 , 14:42 Σταμάτης Γονίδης: Μοναδική συναυλία στο Κατράκειο στις 22 Σεπτεμβρίου
19.08.25 , 14:10 Χανιά: Η ανακοίνωση της οικογένειας του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
19.08.25 , 14:07 Μαραντίνης: Φωτογραφίες από τις διακοπές του στη Μυκονο με τον Φίλιππο
19.08.25 , 13:54 Καλοκαίρι για δύο: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου με look... Γεροντιδάκη
19.08.25 , 13:26 Αίθρα Λυκουρέζου: Η ανάρτηση για τα 8 χρόνια χωρίς τη Ζωή Λάσκαρη
19.08.25 , 13:12 Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο
19.08.25 , 13:03 Europa League: Αποθεώνει τον ΠΑΟΚ η Ριέκα
19.08.25 , 13:01 Τα μέτρα Μητσοτάκη για τη ΔΕΘ: Τι θα γίνει με τα 250 ευρώ σε συνταξιούχους
19.08.25 , 12:55 Ο Λευτέρης Πέτρου έδωσε μία διαφορετική συνταγή για ψάρι
19.08.25 , 12:50 Επανασύνδεση για γνωστό ζευγάρι της ελληνική showbiz - Κάνουν μαζί διακοπές
19.08.25 , 12:49 Nova Sunday Premiere: Δείτε την παιδική ταινία «Ο Πάντινγκτον στο Περού»
19.08.25 , 12:44 Sky News για Ουκρανία: Πιο μακριά από την ειρήνη από ότι 2 εβδομάδες πριν
19.08.25 , 12:15 9ες Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας: Δείτε το πρόγραμμα
19.08.25 , 11:56 Στάθης Κόικας - Ηλιάνα Μαυρομάτη: Full in love στην Ικαρία!
Περισσότερα

VIDEOS

Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
MasterChef 2025
Media
MasterChef 2025: Η αριστουργηματική πρεμιέρα, οι ποδιές και τα όνειρα!
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Β' Κύκλου on demand
Media
IQ160: Δείτε τα επεισόδια του Δεύτερου Κύκλου on demand
IQ 160: Τι Θα Γίνει Στο Επεισόδιο 7
Media
IQ 160: H περίληψη του 7ου επεισοδίου - Δείτε το
Φάρμα
Media
Φάρμα - Βασίλης: «Μπήκα στο παιχνίδι για την εμπειρία!»
ΑΝΤ1
Media
Αλλαγές στον ΑΝΤ1: Φεύγει ο Παπαδάκης, έρχεται η Στεφανίδου;
Φάρμα
Media
Φάρμα - Παύλος: «Δε θα ζητήσω από κανέναν εξηγήσεις για
Μαύροι Πίνακες
Media
Μαύροι Πίνακες: Η Ιόλη έρχεται αντιμέτωπη με τον δολοφόνο!
IQ 160
Media
IQ 160: Η Μουρίκη ξεσκέπασε με τον τρόπο της τη
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Novacinema1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη μεταγλωττισμένη παιδική ταινία κινουμένων «Paddington in Peru» («Ο Πάντινγκτον στο Περού», 2024, διάρκειας 106’) με τις φωνές των Γιάννη Τσιμιτσέλη, Φώτη Πετρίδη, Στεφανίας Φιλιάδη, Έλενας Δελακούρα σε σκηνοθεσία του Dougal Wilson θα απολαύσουν όλα τα παιδιά την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 22:00 στο Novacinema1, στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Δείτε τις μεγάλες πρεμιέρες στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

Nova Sunday Premiere: Δείτε την παιδική ταινία «Ο Πάντινγκτον στο Περού»

Ο αξιαγάπητος αρκούδος ταξιδεύει στο Περού με τη θετή του οικογένεια για να επισκεφτεί τη θεία Λούσι, ζώντας μια συγκινητική περιπέτεια γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Μην χάσετε τη συναρπαστική συνέχεια την Κυριακή 24/8 (22:00)!

Nova Sunday Premiere: Δείτε την παιδική ταινία «Ο Πάντινγκτον στο Περού»

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
NOVA
 |
SUNDAY PREMIERE
 |
NOVACINEMA1
 |
Ο ΠΑΝΤΙΝΓΚΤΟΝ ΣΤΟ ΠΕΡΟΥ
 |
ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top