Toyota Aygo X Hybrid: Σε ποιο εργοστάσιο κατασκευάζεται

Η Toyota Motor Europe (TME) ξεκίνησε την παραγωγή του νέου Toyota Aygo X Hybrid στο εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing Czech Republic (TMMCZ). Το νέο ultra-compact SUV Aygo X Hybrid, το πιο προσιτό μοντέλο της Toyota στην Ευρώπη, κάνει το ντεμπούτο του ως το πρώτο πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο στην κατηγορία Α,

Προσφέρει τις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ από οποιοδήποτε άλλο μη plug-in μοντέλο χάρη στην τεχνολογία Toyota Hybrid Electric και γίνεται το 1ο αυτοκίνητο που πετυχαίνει αυτόν τον στόχο χωρίς να φορτίζει, ενώ καθιστά την υβριδική τεχνολογία πιο προσιτή από ποτέ. Με την έλευση του νέου μοντέλου, η Toyota προσφέρει πλέον εξηλεκτρισμένες εκδόσεις σε όλες τις βασικές κατηγορίες οχημάτων στην Ευρώπη, μέσω της πολυτεχνολογικής στρατηγικής (Multi-pathway Strategy).

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη, το Toyota Aygo X είναι ένα μοναδικό crossover στην κατηγορία Α, ιδιαίτερα δημοφιλές, με περισσότερες από 210.000 πωλήσεις από το λανσάρισμά του.

Το νέο Aygo X Hybrid κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της TMMCZ στο Kolin της Τσεχίας, όπου νέα υλικά, εκσυγχρονισμένες διαδικασίες και logistics μειώνουν περαιτέρω τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του εργοστασίου*. Η TMMCZ, με περίπου 3.200 εργαζομένους και 65% των εξαρτημάτων να προέρχονται από την τοπική αγορά, έχει κατασκευάσει πάνω από 2,3 εκατομμύρια οχήματα Toyota από το 2022 που ιδρύθηκε ως κοινοπραξία συμπεριλαμβανομένων των Aygo, Aygo X και Yaris.

Το εργοστάσιο προετοιμάζεται επίσης για τη μελλοντική παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (BEV), ενισχύοντας την αποκαλούμενη multi-pathway στρατηγική της Toyota για την επίτευξη της ουδετερότητας άνθρακα.