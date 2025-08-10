Happy Family: Δείτε την ταινία ON demand έως και 17/8

Διαθέσιμη online στο star.gr/tv

STAR.GR
Media
Δείτε On Demand Την Παιδική Ταινία Μια Χαρούμενη Οικογένεια
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων γερμανικής και βρετανικής συμπαραγωγής 2017, «Μια χαρούμενη οικογένεια (Happy Family)», θα είναι διαθέσιμη on demand μέχρι και τις 17/8.

Δείτε On Demand την παιδική ταινία «Μια χαρούμενη οικογένεια (Happy Family)»

Happy Family: Δείτε την ταινία ON demand έως και 17/8

Η υπόθεση:

Παρά τον τίτλο τους, η οικογένεια Wishbone δεν είναι ευτυχισμένη.

Σε μια προσπάθεια επανασύνδεσης, η μητέρα Έμα, οργανώνει μια έξοδο για την οικογένεια.

Happy Family: Δείτε την ταινία ON demand έως και 17/8

Όμως το σχέδιό της ναυαγεί, καθώς μια κακιά μάγισσα τους κάνει μάγια και όλα τα μέλη της οικογένειας μεταμορφώνονται σε… τέρατα!

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Χόλγκερ Τάπε

