«Luther»: Μία νέα ξένη σειρά κάνει πρεμιέρα στο Star

Ένα βραβευμένο αστυνομικό δράμα του Νιλ Κρος σε παραγωγή BBC, με πρωταγωνιστή τον Ίντρις Έλμπα, στον ρόλο του αφοσιωμένου, ιδιοφυούς, ταλαντούχου αλλά ορισμένες φορές ανεξέλεγκτα βίαιου, ντετέκτιβ, Τζον Λούθερ.

Ο Λούθερ βάζει πάνω απ’ όλα τη δουλειά του, με αποτέλεσμα να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα στην προσωπική του ζωή. Η προσήλωση στην επίλυση των υποθέσεων, που αναλαμβάνει και ο ξεχωριστός τρόπος σκέψης του, είναι στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Όμως οι «δαίμονες» των υποθέσεων, που ερευνά, τον κατατρέχουν με αποτέλεσμα ορισμένες φορές ο χαρακτήρας του να αλλοιώνεται και η συμπεριφορά του να γίνεται αλλοπρόσαλλη, σχεδόν εμμονική, σαν την επιλογή των ρούχων του, που είναι πάντα στους ίδιους χρωματικούς τόνους.

Ο Λούθερ, δεν αστειεύεται και ναι, είναι απλά ο χειρότερος εφιάλτης κάθε εγκληματία. Μεγάλη αντίπαλος αλλά και απροσδόκητη «σύμμαχος» του Λούθερ είναι η ψυχοπαθής δολοφόνος, Άλις Μόργκαν. Όταν ο Λούθερ αποτυγχάνει να τη στείλει στη φυλακή, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, σταδιακά γοητεύεται από την προσωπικότητά της και καταλήγει να συνεργάζεται μαζί της, σε μία σειρά από υποθέσεις, καθώς φαίνεται ότι τους ενώνουν περισσότερα από όσα τους χωρίζουν.

Καταιγιστική δράση, σκοτεινή ατμόσφαιρα, ευφυές σενάριο, συγκλονιστικές ερμηνείες, που κόβουν την ανάσα.

Αστυνομική σειρά βρετανικής παραγωγής 2010 -2019, που θα ολοκληρωθεί σε 20 επεισόδια. (1ος - 5ος Κύκλος).

ΠΑΙΖΟΥΝ: Ίντρις Έλμπα, Ρουθ Γουΐλσον, Στίβεν Μάκιντος, Ίντιρα Βάρμα, Γουόρεν Μπράουν.

«Don't you ever worry that you're on the Devil's side without even knowing it?» John Luther

Το Star έχει εξασφαλίσει και τους 5 κύκλους της σειράς, που έχουν προβληθεί από το 2010 μέχρι και το 2019.

Ο Ίντρις Έλμπα έχει κερδίσει «Χρυσή Σφαίρα» το 2012, Critics’ Choice Television Awards και Screen Actors Guild Award το 2016, για την ερμηνεία του, ενώ η σειρά έχει προταθεί για δεκάδες ακόμα τηλεοπτικά βραβεία.

Δείτε αναλυτικά εδώ όλο το πρόγραμμα του Star