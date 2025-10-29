Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου - Νεκρά 2 αδέρφια

Στην Τουρκία εξελίσσεται μια πολυάνθρωπη και απαιτητική επιχείρηση διάσωσης. Μια πολυκατοικία κατέρρευσε ενώ μέσα βρισκόταν μια πενταμελής οικογένεια. Τα δύο παιδιά είναι νεκρά. Το βίντεο - ντοκουμέντο καταγράφει την στιγμή που το κτίριο καταρρέει.

Στις 7:30 το πρωί, στην πόλη Γκέμπζε στην βορειοδυτική Τουρκία, το σπίτι όπου ζούσε η πενταμελής οικογένεια Μπιλάρ με τα τρία παιδιά της μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έγινε ένας σωρός από συντρίμμια. Τα όνειρα έμειναν στη μέση.

Το βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφει την συγκλονιστική στιγμή που η επταώροφη πολυκατοικία ξεριζώνεται από τα θεμέλια της και σωριάζεται. Σηκώνεται ένα σύννεφο σκόνης.

Το φως στον δρόμο τρεμοπαίζει, η κολώνα ηλεκτροδότησης σβήνει... Ένας άντρας τρέχει μακριά, από τα γειτονικά μαγαζιά κόσμος πετάγεται έξω φοβισμένος.

Τουρκία: Κατάφεραν το αδύνατο - Η 18χρονη Ντιλάρ νίκησε τον θάνατο

Όμως η ζωή κερδίζει τον θάνατο! Οι διασώστες κατάφεραν το αδύνατο. Έβγαλαν ζωντανή μέσα από τα ερείπια την 18χρονη Ντιλάρ.

Την μεταφέρουν με φορείο στο ασθενοφόρο, την έχουν τυλίξει με ισοθερμική κουβέρτα. Μπορεί και επικοινωνεί και η γενική της κατάσταση φαίνεται να είναι καλή.

Τουρκία: Νεκρά τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας

Η Ντιλάρ δεν ξέρει ότι τα αδέρφια της, η 14χρονη Νιρά και 12χρονος Εμίρ είναι νεκρά. Η οικογένεια ξεκληρίστηκε.

Μια πολυάνθρωπή επιχείρηση: 630 πυροσβέστες, αστυνομικοί δίνουν μια τιτάνια μάχη με τον χρόνο. Κάθε λεπτό μετράει. Οι συγγενείς και οι φίλοι των πληγέντων είναι μπροστά από τα ερείπια και φωνάζουν, προσεύχονται.

Τα αίτια της τραγωδίας είναι άγνωστα και οι ειδικοί αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.



