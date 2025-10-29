Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου - Νεκρά 2 αδέρφια

Ζωντανή η 18χρονη αδερφή τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.10.25 , 21:59 Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η ηλιόλουστη βόλτα με τον δύο μηνών γιόκα της
29.10.25 , 21:44 Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
29.10.25 , 21:41 Ράλλυ Παρνασσού: Οι συμμετοχές και οι διαδρομές
29.10.25 , 21:40 Φάρμα: Αυτό είναι το δεύτερο ζευγάρι που θα παλέψει στον αχυρώνα
29.10.25 , 21:29 Φάρμα: Χαμός στο συμβούλιο - Το πρόβλημα με το τυρί συνεχίζεται!
29.10.25 , 21:11 Cash or Trash: «Συμμαχία» αγοραστών για το αντικείμενo του Τζόνι
29.10.25 , 20:54 Ναύπλιο: Βίντεο με τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 52χρονου το 2024
29.10.25 , 20:38 Ελένη Μενεγάκη: Οι ευχές του γιου της, Άγγελου Λάτσιου για τα γενέθλιά της
29.10.25 , 20:23 Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου - Νεκρά 2 αδέρφια
29.10.25 , 20:00 Βασίλης Μπισμπίκης σε Δέσποινα Βανδή: «Σ' ευχαριστώ αγάπη μου…»
29.10.25 , 20:00 Hyundai Motor Europe: Το νέο πρόοωπο στην επικοινωνία
29.10.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο Παναγιώτης βρήκε γράμματα και γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;
29.10.25 , 19:37 Ληστεία στο Λούβρο: «Παραδέχθηκαν εν μέρη» την ενοχή τους οι 2 συλληφθέντες
29.10.25 , 19:17 Σέρρες: Οι πρωταγωνιστές της σειράς μιλούν για το τέλος του 2ου κύκλου
29.10.25 , 19:09 MINI Paul Smith Edition: Η στιγμή της αποκάλυψης
Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Κατά καιρούς περνάω περιόδους πολύ έντονες»
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η εξομολόγηση για το αυτοάνοσο
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ρούλα Πισπιρίγκου: «Έχει χάσει 30 κιλά» - Το σοβαρό αυτοάνοσο νόσημα
Γλυφάδα: Αυτός είναι ο 38χρονος που έστειλε στην εντατική την άτυχη γυναίκα
Ιωάννα Τούνη: Στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης με τον γιο της, Πάρη
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (25/10/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην Τουρκία εξελίσσεται μια πολυάνθρωπη και απαιτητική επιχείρηση διάσωσης. Μια πολυκατοικία κατέρρευσε ενώ μέσα βρισκόταν μια πενταμελής οικογένεια. Τα δύο παιδιά είναι νεκρά. Το βίντεο - ντοκουμέντο καταγράφει την στιγμή που το κτίριο καταρρέει.         

Στις 7:30 το πρωί, στην πόλη Γκέμπζε στην βορειοδυτική Τουρκία, το σπίτι όπου ζούσε η πενταμελής οικογένεια Μπιλάρ με τα τρία παιδιά της μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έγινε ένας σωρός από συντρίμμια. Τα όνειρα έμειναν στη μέση. 

Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτίριο - Ανασύρθηκε νεκρό 12χρονο αγόρι

Το βίντεο – ντοκουμέντο καταγράφει την συγκλονιστική στιγμή που η επταώροφη πολυκατοικία ξεριζώνεται από τα θεμέλια της και σωριάζεται. Σηκώνεται ένα σύννεφο σκόνης.         

Η στιγμή της κατάρρευσης του κτιρίου

Το φως στον δρόμο τρεμοπαίζει, η κολώνα ηλεκτροδότησης σβήνει... Ένας άντρας τρέχει μακριά, από τα γειτονικά μαγαζιά κόσμος πετάγεται έξω φοβισμένος. 

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ Τουρκία: Στους 22 οι τραυματίες - Συγκλονιστικά βίντεο

Τουρκία: Κατάφεραν το αδύνατο - Η 18χρονη Ντιλάρ νίκησε τον θάνατο     

Τεράστια επιχείρηση διάσωσης

Όμως η ζωή κερδίζει τον θάνατο! Οι διασώστες κατάφεραν το αδύνατο. Έβγαλαν ζωντανή μέσα από τα ερείπια την 18χρονη Ντιλάρ.

Την μεταφέρουν με φορείο στο ασθενοφόρο, την έχουν τυλίξει με ισοθερμική κουβέρτα. Μπορεί και επικοινωνεί και η γενική της κατάσταση φαίνεται να είναι καλή.

Συμφωνία Τουρκίας – Μ. Βρετανίας για 20 αεροσκάφη Eurofighter

Τουρκία: Νεκρά τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας 

Τουρκία: Νεκρά τα δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας 

Η Ντιλάρ δεν ξέρει ότι τα αδέρφια της, η 14χρονη Νιρά και 12χρονος Εμίρ είναι νεκρά. Η οικογένεια ξεκληρίστηκε.

Μια πολυάνθρωπή επιχείρηση: 630 πυροσβέστες, αστυνομικοί δίνουν μια τιτάνια μάχη με τον χρόνο. Κάθε λεπτό μετράει. Οι συγγενείς και οι φίλοι των πληγέντων είναι μπροστά από τα ερείπια και φωνάζουν, προσεύχονται. 

Τα αίτια της τραγωδίας είναι άγνωστα και οι ειδικοί αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

 

      
    

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΟΥΡΚΙΑ
 |
ΚΤΙΡΙΟ
 |
ΠΤΩΣΗ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top