Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο - Φόβοι για παγιδευμένους

Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκεμπζέ του Κοτζαελί στην Τουρκία και υπάρχουν φόβοι για πολλούς παγιδευμένους.

SON DAKİKA; Gebze’de katlı bina çöktü! 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı iddia ediliyor. AFAD, Kocaeli itfaiyesi ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Timi alanda bir çok noktadan arama yapıyor. pic.twitter.com/0YcF7IAf4a — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) October 29, 2025

Στην περιοχή έχουν σπεύσει πολυάριθμα σωστικά συνεργεία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον επτά άτομα βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ δήλωσε για το περιστατικό: «Υπάρχουν αναφορές για δύο οικογένειες επτά ατόμων που ζούσαν στο κτίριο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την υγεία τους. Δεν είναι σαφές εάν βρίσκονταν όλοι μέσα, ενώ δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πότε χτίστηκε το κτίριο».

Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου.