Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο - Φόβοι για παγιδευμένους

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επτά άτομα είναι κάτω από τα συντρίμμια

Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκεμπζέ του Κοτζαελί στην Τουρκία και υπάρχουν φόβοι για πολλούς παγιδευμένους. 

 

 

Στην περιοχή έχουν σπεύσει πολυάριθμα σωστικά συνεργεία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον επτά άτομα βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια. 

Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ξεκινήσει έρευνες.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκιόζ δήλωσε για το περιστατικό: «Υπάρχουν αναφορές για δύο οικογένειες επτά ατόμων που ζούσαν στο κτίριο. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την υγεία τους. Δεν είναι σαφές εάν βρίσκονταν όλοι μέσα, ενώ δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πότε χτίστηκε το κτίριο».

Προς το παρόν δεν είναι γνωστή η αιτία που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. 

