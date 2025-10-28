Σεισμός 6,1 Ρίχτερ Τουρκία: Στους 22 οι τραυματίες - Συγκλονιστικά βίντεο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας 27/10 στην περιοχή Σιντίργκι της δυτικής επαρχίας Μπαλίκεσιρ, στην Τουρκία.

Η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) κατέγραψε το εστιακό βάθος του σεισμού στα 5,99 χλμ.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 4,2 βαθμών στις 22:50 και 23:04.

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem



Hasarlı üç bina ve bir dükkân yıkıldı, bölgede ve köylerde can kaybı yok



Depremin ardından en büyüğü 4,2 olmak üzere 26 artçı sarsıntı kaydedildi

Η δόνηση έγινε αισθητή στη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού, καθώς και στους γειτονικούς νομούς της Μαγνησίας, της Κιουτάχειας, της Προύσας και των Δαρδανελίων.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια δήλωσε ότι δεν καταγράφηκαν απώλειες ζωών και ότι έχουν καταρρεύσει τρία κτήρια και ένα κατάστημα, τα οποία είχαν εκκενωθεί από τον προηγούμενο σεισμό. Ανέφερε επίσης ότι τα συνεργεία του υπουργείου πραγματοποιούν επιτόπιες αυτοψίες για να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: [Sındırgı'daki #deprem]



▪️"3 bina 1 dükkan yıkıldı. Yıkılan binalarda yaşayan kimse yok. "



▪️"Cumhurbaşkanımız süreci yakından takip ediyor."



▪️"Okullar Balıkesir il genelinde 1 günlüğüne tatil edildi."

Ο έπαρχος του Σιντίργκι, Ντογουκάν Κογιουντζού, δήλωσε στο πρακτορείο Anadolu ότι οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταστροφές σε μερικά σημεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εντοπίσει απώλειες ζωών, συνεχίζουμε τις έρευνες. Δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική είδηση από τα χωριά. Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».

Balıkesir Sındırgı merkezli meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar sokağa çıktı

Στην περιοχή Σιντίργκι είχε σημειωθεί ισχυρός σεισμός μεγέθους επίσης 6,1 βαθμών στις 10 Αυγούστου. Η περιοχή είναι αγροτική με χαμηλά κτήρια, πολλά εκ των οποίων είχαν υποστεί ζημιές σε εκείνον τον σεισμό, χωρίς όμως να πέσουν τα περισσότερα. Τότε είχε καταρρεύσει μόνο ένα παλιό κτήριο στο κέντρο του Σιντίργκι και άλλα 15 είχαν υποστεί ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι 29.

Ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι 22 άτομα τραυματίστηκαν από δευτερογενείς αιτίες, όπως άλματα από ύψος και πτώσεις, κατά την προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από σπίτια και καταστήματα.

Τα κτήρια που κατέρρευσαν στον σημερινό σεισμό είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλα και είχαν σφραγιστεί μετά τον πρώτο σεισμό της 10ης Αυγούστου.

Ο σεισμολόγος Σενέρ Ουσομέζσοϊ, μιλώντας στο CNN Turk υποστήριξε ότι ο σημερινός σεισμός είναι συνέχεια εκείνου του σεισμού, λίγο πιο νοτιοανατολικά. «Ένα ρήγμα 15 χλμ. είχε σπάσει με επέκταση προς τα νότια» είπε, προσθέτοντας ότι «ένα τμήμα επιφάνειας μήκους περίπου 100 χλμ. έχει ραγίσει». Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν πρόκειται για μετασεισμό, αλλά για σεισμό που προκλήθηκε από τη δόνηση της 10ης Αυγούστου, καθώς όπως είπε «οι μετασεισμοί επεκτείνονται συνεχώς προς τα νότια προς ένα νέο ρήγμα».

❝Daha önce ağır hasarlı olan boşaltılmış binalarımız yıkıldı. Şu an köylerimizde tarama faaliyetlerimiz devam ediyor❞



Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu