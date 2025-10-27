Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Η εκτίμηση του Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου

27.10.25 , 22:02 Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου
Σεισμός Στην Τουρκία: Αισθητός Και Στην Κωνσταντινούπολη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βραδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Ινστιτούτο, η  δόνηση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κωνσταντινούπολη είχε εστιακό βάθος 6 χλμ. και επίκεντρο 60 χλμ. νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ και 8 χλμ. νοτιοανατολικά της Σινδέργης.

 

 

Ακολούθησαν ακόμα τρεις δονήσεις μεγέθους 3,8, 3,4 και 4,2 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές. 

