Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία - Αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βραδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Ινστιτούτο, η δόνηση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Κωνσταντινούπολη είχε εστιακό βάθος 6 χλμ. και επίκεντρο 60 χλμ. νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ και 8 χλμ. νοτιοανατολικά της Σινδέργης.

🚨 BREAKING: EARTHQUAKE HITS TURKEY



A strong 6.1-magnitude earthquake struck western Turkey.



Tremors were felt in Izmir, Istanbul, Bursa, and nearby regions. Reports indicate noticeable shaking and localized damage. pic.twitter.com/j2GPB1lIvh — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Ακολούθησαν ακόμα τρεις δονήσεις μεγέθους 3,8, 3,4 και 4,2 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές.