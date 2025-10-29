Hyundai Motor Europe: Το νέο πρόοωπο στην επικοινωνία

Το βαρύ βιογραφικό του Wolfgang Würth

Hyundai Motor Europe: Το νέο πρόοωπο στην επικοινωνία
Η Hyundai Motor Europe ανακοίνωσε ότι ο κ. Wolfgang Würth ανέλαβε στις αρχές Οκτωβρίου 2025 τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας.O κ. Würth θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της Hyundai, που θα αφορά στις δημόσιες σχέσεις, στην επικοινωνία των προϊόντων και στην εταιρική επικοινωνία της μάρκας στην Ευρώπη. Με πάθος για την ασφαλή κινητικότητα και την τεχνολογική καινοτομία, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην τοποθέτηση της Hyundai ως καινοτόμου παράγοντα στον τομέα της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Hyundai Motor Europe: Το νέο πρόοωπο στην επικοινωνία Ο κ. Würth φέρει πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας στο marketing και την επικοινωνία στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς και την τεχνολογία, που περιλαμβάνει digital marketing, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη στρατηγική της μάρκας κατέχοντας ανώτερους ρόλους με περιφερειακές και διεθνείς αρμοδιότητες σε οργανισμούς, όπως η Mercedes-Benz AG και, πιο πρόσφατα, η smart Europe GmbH.Είναι κάτοχος Executive MBA από το Πανεπιστήμιο του St. Gallen και το ETH Zurich.

