Ναύπλιο: Βίντεο με τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 52χρονου το 2024

Ένα απίστευτο περιστατικό βίας που σημειώθηκε έξω από νυχτερινό μαγαζί του Ναυπλίου, το περσινό καλοκαίρι, επανέρχεται στο προσκήνιο με τραγικό επίλογο. Ένας άνδρας - θύμα άγριου ξυλοδαρμού από άλλους δύο - μετά από μήνες νοσηλείας και λίγο πριν ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης, υπέκυψε στα τραύματά του. Σήμερα (29/10) οι δράστες καταδικάστηκαν σε κάθειρξη εννέα ετών χωρίς αναστολή. Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της θανατηφόρας συμπλοκής, προκαλεί ανατριχίλα.

Ιούνιος του 2024, ώρα 6.20 τα ξημερώματα, έξω από νυχτερινό μαγαζί του Ναυπλίου. Ένας καυγάς μεταξύ τριών θαμώνων παίρνει άσχημη τροπή όταν καταλήγει στον βάναυσο ξυλοδαρμό του ενός με μπουνιές και κλωτσιές.

Άγριος ξυλοδαρμός στο Ναύπλιο: Η στιγμή που δυνατή γροθιά στο κεφάλι τραυματίζει βαριά το θύμα

Μια δυνατή γροθιά στο κεφάλι φαίνεται να είναι αυτή που «ξαπλώνει» το θύμα στο έδαφος, αφήνοντάς το αναίσθητο. Όπως προκύπτει αργότερα από ιατρικά έγγραφα, ο άτυχος άνδρας έφερε μια τρύπα πέντε εκατοστών στο κρανίο. Γι' αυτό άλλωστε θεωρήθηκε πολύ πιθανό το ενδεχόμενο οι δράστες, ή τουλάχιστον ο ένας απ' αυτούς, να φορούσαν κοκάλινα γάντια. Κάτι που οι ίδιοι αρνήθηκαν ενώπιον αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Ναύπλιο: Τι ισχυρίστηκαν οι δράστες - «Δε φανταζόμασταν από έναν καβγά... τέτοιο αποτέλεσμα»

«Ήταν ένας καυγάς της στιγμής που ξέφυγε. Η ώρα ήταν προχωρημένη. Το θύμα είχε καταναλώσει αλκοόλ και μας προκάλεσε. Υπήρξε ένας έντονος διαπληκτισμός, όμως δεν περίμενα η πράξη μου να έχει τέτοια εξέλιξη. Δεν φανταζόμουν πως θα υπήρχε τέτοιο αποτέλεσμα», ισχυρίστηκε ο δράστης.

Ναύπλιο: Ποινή 9 ετών χωρίς αναστολή για θανατηφόρα σωματική βλάβη

Το θύμα έχασε τη μάχη με το θάνατο, μετά από πολύμηνη νοσηλεία στο νοσοκομείο, λίγο πριν οι δράστες καθίσουν στο εδώλιο, για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Αν και η οικογένειά του ζήτησε μετατροπή της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση, σήμερα το δικαστήριο καταδίκασε τους κατηγορούμενους για θανατηφόρα σωματική βλάβη.

«Κάθειρξη 9 ετών για θανατηφόρα σωματική βλάβη κατά συναυτουργία, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικού και χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην άσκηση της έφεσης. Που σημαίνει ότι -μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό- θα παραμείνουν εντός φυλακής», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Βασίλης Δελής.